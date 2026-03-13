"Rumunia poderwała myśliwce w celu monitorowania dronów, których szczątki mogły spaść na terytorium kraju" - poinformowało w piątek rumuńskie Ministerstwo Obrony Narodowej. Do incydentu mogło dojść w regionie graniczącym z obwodem odeskim w Ukrainie.

Zdj. poglądowe - rumuński myśliwiec F-16 i trzy myśliwce MIG-21 LanceR w bazie lotniczej 86 Borcea w Borcea w Rumunii / DANIEL MIHAILESCU/AFP/East News / East News

Możliwe naruszenie przestrzeni powietrznej Rumunii. Poderwano myśliwce

"Około godz. 10 systemy radarowe Ministerstwa Obrony Narodowej wykryły cele powietrzne na północ od okręgu Tulcza (obszar Chilia Veche–Valcov)" – taką informację publikował w oświadczeniu resort.

"Z dotychczasowych danych wynika, że fragmenty drona mogły spaść również na terytorium Rumunii w okolicy Chilia Veche (wsi położonej przy granicy z Ukrainą - przyp. red.)" – dodano w komunikacie.

Rumuńskie ministrstwo informowało, że systemy przeciwlotnicze zostały postawione w stan najwyższej gotowości, a dwa samoloty F-16 wystartowały w celu "zbadania i monitorowania przestrzeni powietrznej".

Okręg Tulcza leży we wschodniej Rumunii i graniczy z obwodem odeskim, gdzie trwał alarm przeciwlotniczy w momencie wykrycia obiektów powietrznych przez rumuńskie systemy. Bukareszt nie sprecyzował jednak, jakiego pochodzenia były te wykryte cele powietrzne.