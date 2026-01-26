Od rana w poniedziałek w aż 13 województwach obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed marznącymi opadami deszczu, które mogą powodować gołoledź. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało także alerty dla dziewięciu regionów. Służby apelują o ostrożność na drogach i chodnikach.

Zobacz również:

Gołoledź w Wielkopolsce. Na drogach lodowisko, opóźnione loty i pociągi

Ostrzeżenia IMGW - gdzie jest najgorzej?

IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed marznącymi opadami dla województw:

  • zachodniopomorskiego,
  • pomorskiego,
  • warmińsko-mazurskiego,
  • podlaskiego,
  • kujawsko-pomorskiego,
  • wielkopolskiego,
  • lubuskiego.

Alerty I stopnia obowiązują natomiast w województwach:

  • mazowieckim,
  • lubelskim,
  • łódzkim,
  • częściowo w świętokrzyskim i podkarpackim.

W tych regionach prognozowane są słabe, a miejscami umiarkowane opady marznącego deszczu i mżawki, które mogą prowadzić do powstawania gołoledzi. Ostrzeżenia mają obowiązywać do godziny 20:00 w poniedziałek.

Roztopy na Podkarpaciu

Dodatkowo, w województwie podkarpackim do wtorku do godziny 17:00 obowiązuje ostrzeżenie I stopnia przed roztopami. Synoptycy przewidują tam odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej.

Alert RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty SMS do mieszkańców dziewięciu województw, ostrzegając przed marznącym deszczem i gołoledzią.

Alerty trafiły do osób przebywających na terenie województw:

  • zachodniopomorskiego,
  • pomorskiego,
  • warmińsko-mazurskiego,
  • podlaskiego,
  • kujawsko-pomorskiego,
  • lubuskiego (powiaty: gorzowski, Gorzów Wielkopolski, krośnieński, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński),
  • wielkopolskiego (powiaty: złotowski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, kolski, Konin, koniński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, Poznań, poznański, słupecki, szamotulski, średzki, wągrowiecki, wrzesiński),
  • mazowieckiego (powiaty: makowski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, mławski, żuromiński)
  • podkarpackiego.

RCB apeluje o ograniczenie podróży oraz zachowanie szczególnej ostrożności na drogach i chodnikach.

Ostrzeżenia I i II stopnia wydane przez IMGW i RCB oznaczają możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą prowadzić do poważnych strat materialnych oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.