Od rana w poniedziałek w aż 13 województwach obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed marznącymi opadami deszczu, które mogą powodować gołoledź. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało także alerty dla dziewięciu regionów. Służby apelują o ostrożność na drogach i chodnikach.
IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed marznącymi opadami dla województw:
- zachodniopomorskiego,
- pomorskiego,
- warmińsko-mazurskiego,
- podlaskiego,
- kujawsko-pomorskiego,
- wielkopolskiego,
- lubuskiego.
Alerty I stopnia obowiązują natomiast w województwach:
- mazowieckim,
- lubelskim,
- łódzkim,
- częściowo w świętokrzyskim i podkarpackim.
W tych regionach prognozowane są słabe, a miejscami umiarkowane opady marznącego deszczu i mżawki, które mogą prowadzić do powstawania gołoledzi. Ostrzeżenia mają obowiązywać do godziny 20:00 w poniedziałek.