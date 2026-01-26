Roztopy na Podkarpaciu

Dodatkowo, w województwie podkarpackim do wtorku do godziny 17:00 obowiązuje ostrzeżenie I stopnia przed roztopami. Synoptycy przewidują tam odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej.

Alert RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty SMS do mieszkańców dziewięciu województw, ostrzegając przed marznącym deszczem i gołoledzią.

Alerty trafiły do osób przebywających na terenie województw:

zachodniopomorskiego,

pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego,

kujawsko-pomorskiego,

lubuskiego (powiaty: gorzowski, Gorzów Wielkopolski, krośnieński, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński),

wielkopolskiego (powiaty: złotowski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, kolski, Konin, koniński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, Poznań, poznański, słupecki, szamotulski, średzki, wągrowiecki, wrzesiński),

mazowieckiego (powiaty: makowski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, mławski, żuromiński)

podkarpackiego.

RCB apeluje o ograniczenie podróży oraz zachowanie szczególnej ostrożności na drogach i chodnikach.

Ostrzeżenia I i II stopnia wydane przez IMGW i RCB oznaczają możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą prowadzić do poważnych strat materialnych oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.