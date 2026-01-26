Fatalne warunki pogodowe sparaliżowały życie w Zachodniopomorskiem i Kujawsko-Pomorskiem. Kilkadziesiąt szkół odwołało dziś lekcje, a na drogach i kolei panują poważne utrudnienia. Służby apelują o ostrożność, a prezydent Szczecina radzi: "jeśli nie musicie - to lepiej zostańcie w domu".

Gołoledź w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na stronie głównej RMF24.pl .

Szkoły zamknięte, lekcje odwołane

Marznący deszcz i gołoledź sparaliżowały życie w północnych regionach Polski.

W związku z bardzo trudnymi warunkami pogodowymi kilkadziesiąt szkół w województwach zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim zdecydowało się odwołać dzisiaj zajęcia dla uczniów.

Jak informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, dotyczy to placówek m.in. w Międzyzdrojach, Stargardzie, Drawsku Pomorskim, Miasteczku Krajeńskim, a także niektórych szkół w Szczecinie, Świnoujściu i Gryfinie.

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek zaapelował do mieszkańców: "jeśli nie musicie - to lepiej zostańcie w domu".

Paraliż na kolei i drogach

Trudne warunki atmosferyczne dają się we znaki także podróżnym. Na kolei wstrzymano ruch na wybranych odcinkach, a utrudnienia dotyczą połączeń łączących Szczecin z Wrocławiem, Poznaniem czy Świnoujściem.

Na drogach w Zachodniopomorskiem odnotowano już 105 kolizji oraz 3 wypadki, w których poszkodowane zostały 4 osoby. Przez lód na jezdniach wiele linii autobusowych nie wyjechało rano na swoje trasy.

Niebezpiecznie było także w Grudziądzu w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie autobus wypadł z jezdni i przewrócił się na bok. Na szczęście w środku nie było pasażerów, a kierowca znajduje się pod opieką ratowników.

Komunikat GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że na główne drogi w regionie sprzęt zimowego utrzymania wyjeżdżał w nocy 125 razy, zużywając 412 ton soli.

„Intensywna praca trwa. Opady marznącego deszczu i śniegu z deszczem mogą utrzymywać się również w ciągu dnia. Należy zachować szczególną ostrożność na drogach” – przekazał dyżurny GDDKiA w Szczecinie.

Gołoledź w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Według prognoz synoptyków, marznące deszcze w Zachodniopomorskiem będą już słabnąć i stopniowo zanikać. Jednak opady z woj. kujawsko-pomorskiego powoli przemieszczają się nad Pomorze, co oznacza, że tam warunki na drogach mogą się jeszcze pogorszyć.

Służby apelują o ostrożność i ograniczenie wyjazdów do niezbędnego minimum.