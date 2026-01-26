Fatalne warunki do jazdy na drogach w Wielkopolsce. Kolizje, zablokowane trasy, problemy z wjechaniem na wzniesienia - tak wygląda sytuacja w tym województwie o poranku. Z powodu gołoledzi opóźnione były poranne loty na lotnisku Poznań Ławica. Są też problemy na kolei.

Tak wyglądały o poranku poznańskie Winogrady / Beniamin Kubiak-Piłat / RMF FM

Fatalne warunki na drogach w Wielkopolsce - ślisko zarówno na trasach krajowych, jak i lokalnych.

Poranne loty na lotnisku Poznań Ławica były opóźnione z powodu gołoledzi

Problemy także na kolei - więcej o skutkach gołoledzi w Wielkopolsce przeczytasz w tym artykule.

Uważajcie na drogach!

Jak informuje dziennikarz RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, ślisko jest na wszystkich drogach - zarówno tych lokalnych, jak i krajowych. Wśród głównych tras, na których panują fatalne warunki, są m.in. DK25, DK22 w okolicach Konina i Poznania, S11 w kierunku Piły, S5 w stronę Leszna. Pojawiają się problemy na mniejszych lokalnych drogach, których odcinki nie są to obsługiwane przez drogowców Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale na przykład przez lokalne urzędy i samorządy.

Wciąż napływają zgłoszenia o kolizjach. Jak mówią dziennikarzowi RMF FM strażacy, mimo że kierowcy jadą powoli, to przez to, że jest ślisko, nie zawsze udaje się wyhamować, wymanewrować w odpowiedni sposób. Na szczęście większość kolizji nie jest groźna.

Dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przekazał nam, że około dwudziestu solarek jest teraz na trasach na drogach krajowych. Na drogach ekspresowych drogi są posypywane, ale w niektórych regionach Wielkopolski cały czas pada marznący deszcz.

Bardzo ślisko jest też na lokalnych drogach i na chodnikach. Na nich jest warstwa lodu.

Problemy na lotnisku Poznań Ławica

Padający w nocy z niedzieli na poniedziałek marznący deszcz utrudnił pracę lotniska Ławica w Poznaniu. Opóźnionych zostało siedem porannych wylotów.

Jak powiedział PAP rzecznik lotniska Marcin Wesołek, nad ranem opady ustały, co pozwoliło na przygotowanie startu pierwszej maszyny.

Właśnie wystartował pierwszy samolot z siedmiu zaplanowanych do startu w tej porannej fali odlotów. Był to lot do Warszawy. Przestało padać, a droga startowa została doprowadzona do takiego stanu, że lotnisko może już funkcjonować - mówi Wesołek.

Marznący deszcz zaczął padać po północy. Natychmiast wytworzyła się kilkumilimetrowa warstwa lodu na drodze startowej, płycie postojowej oraz na samolotach.

Pierwszym wyzwaniem było doprowadzenie drogi startowej do odpowiedniego stanu - użyto środków chemicznych oraz specjalnych szczotek do mechanicznego usuwania lodu. Drugim wyzwaniem była konieczność odlodzenia samolotów. Przy takim marznącym deszczu proces ten musi być szczególnie precyzyjny i czasochłonny, co wpływało na opóźnienia, zwłaszcza w porannej fazie operacji - wyjaśnił Wesołek.

Opóźnione pociągi

Problemy z kursowaniem ma też kolej. Wstrzymany został ruch kolejowy na trasie Leszno-Czempiń. Pociągi kursujące tą trasą notują już nawet dwugodzinne opóźnienia. To składy regionalne i dalekobieżne - między innymi te jadące z Wrocławia do Warszawy i z Wiednia do Poznania.