Już tylko kilka tygodni zostało do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie z całej Polski mogą sprawdzić swoją wiedzę w czasie próbnego egzaminu organizowanego przez popularne wydawnictwo. Rusza on już 16 marca.

Egzamin ósmoklasisty 2026: Terminy i najważniejsze informacje

W roku szkolnym 2025/2026 egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie 11-13 maja: 11 maja z języka polskiego, 12 maja - z matematyki, 13 maja - z języka obcego nowożytnego.

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty dla uczniów, którzy nie będą mogli przystąpić do niego w terminie głównym, wyznaczono na 8-10 czerwca.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca.

Próbny egzamin ósmoklasisty z Operonem

W dniach 16-18 marca wydawnictwo Operon organizuje ogólnopolski próbny egzamin ósmoklasisty. "Jest przeprowadzany we wszystkich szkołach w tym samym czasie, aby wiernie oddać procedury i atmosferę egzaminu państwowego" - wyjaśnia wydawnictwo.

Termin zgłaszania się szkół do udziału w tym próbnym egzaminie minął 11 marca. Organizatorzy na razie nie ujawniają, ilu uczniów sprawdzi w ten sposób swoją wiedzę i umiejętności.

Próbny egzamin z języka polskiego rozpocznie się 16 marca o godz. 9:00. Potrwa 150 minut. Dzień później uczniowie zmierzą się z zadaniami z matematyki - zaczną pisanie o 9:00 i będą mieli na to 125 minut.

18 marca odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty z języka obcego - do wyboru jest angielski lub niemiecki. Ta część również zacznie się o godz. 9:00 i potrwa 110 minut.

Warto przypomnieć, że próbny egzamin ósmoklasisty organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną odbył się w tym roku w dniach 12-14 stycznia.

Próbny egzamin ósmoklasisty z Operonem. Gdzie będzie można sprawdzić odpowiedzi?

Wydawnictwo organizujące próbny egzamin wyjaśnia, że arkusze i odpowiedzi po egzaminie nie będą upubliczniane.

"Dostęp do arkuszy i zasad oceniania rozwiązań zadań w wersji elektronicznej otrzymają dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele z zapisanych szkół" - precyzuje Operon.

Czy można nie zdać egzaminu ósmoklasisty?

CKE przypomina na swojej stronie internetowej, że każdy uczeń musi przystąpić do egzaminu ósmoklasisty, by ukończyć szkołę.

"Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać" - wyjaśniono w komunikacie.

Tych rzeczy nie zabierzesz na egzamin ósmoklasisty

Zasady dotyczące tego, co można wnieść na egzamin ósmoklasisty, są jasno i precyzyjnie określone.

Uczeń może mieć przy sobie pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także wnosić do sali egzaminacyjnej telefonów.