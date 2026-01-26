Gołoledź sparaliżowała ruch na kolei. Z powodu oblodzenia sieci trakcyjnych pociągi PKP Intercity mogą być opóźnione lub odwołane - podał przewoźnik. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów w PKP Intercity, Kolejach Dolnośląskich, Polregio, Kolejach Wielkopolskich i Kolejach Mazowieckich.

Pociągi opóźnione, a nawet odwołane

PKP Intercity przekazała, że z powodu oblodzenia sieci trakcyjnej spowodowanej opadami marznącego deszczu pociągi mogą mieć bardzo duże opóźnienia. Część z nich może zostać odwołanych.

Wstrzymano ruch pociągów na kilku odcinkach:

Poznań Główny - Frankfurt/Oder w obu kierunkach;

Poznań Główny - Wrocław Główny w obu kierunkach;

Rzepin - Szczecin Główny obu kierunkach;

Poznań Główny - Szczecin Główny obu kierunkach.

Przewoźnik poinformował, że z powodu trudnych warunków atmosferycznych od godz. 7.30 w poniedziałek do odwołania wprowadzono wzajemne honorowanie biletów spółek: PKP Intercity, Koleje Dolnośląskie, Polregio i Koleje Wielkopolskie na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, oraz PKP Intercity i Koleje Mazowieckie na obszarze działania tej drugiej spółki.

Zmiany organizacji ruchu pociągów

Zmieniona zostanie organizacja ruchu kilku pociągów. Np. IC nr 83106/7 "OSTERWA" relacji Szczecin Główny - Zakopane został odwołany na odcinku Szczecin Dąbie - Zakopane, a IC nr 8034/5 "ZAMOYSKI" relacji Kołobrzeg - Piła Główna został odwołany na całej trasie.

Odwołano też pociąg IC nr 58103/2 "ŻUŁAWY" relacji Olsztyn Główny - Szczecin Główny na odcinku Gdynia Główna - Szczecin Główny; podróżnym umożliwiono przejazd tą trasą pociągiem IC nr 58105/4 "BRYZA" relacji Olsztyn Główny - Szczecin Główny.

Okrężną drogą przewoźnik skierował skład IC nr 6502/3 "MAMRY" relacji Wrocław Główny - Olsztyn Główny. Pojedzie on przez Krotoszyn, Ostrów Wielkopolski, Jarocin z pominięciem postojów na kilku stacjach.

W całej relacji odwołany został pociąg IC nr 6504/5 "MIESZKO" ze stacji Wrocław Główny do stacji Gdynia Główna, a na odcinku Wrocław Główny - Gdynia Główna odwołano pociąg IC nr 4510/1 "HEWELIUSZ" relacji Katowice - Gdynia Głowna.

Podróżni na odcinku Poznań Główny - Wrocław Główny nie pojadą składem EIC nr 1610/1 "VIADRINA" relacji Warszawa Wschodnia - Wrocław Główny; przejazd ma być umożliwiony kolejnymi pociągami rejsowymi.



Co mogą zrobić klienci?

Firma przekazała, że klienci mają prawo do zgłoszenia reklamacji - za pośrednictwem formularza reklamacyjnego, który jest na stronie internetowej, w dowolnej kasie biletowej oznaczonej logotypem PKP Intercity oraz przesyłką pocztową na adres: PKP Intercity S.A. Centrala Spółki, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa.

