Główny Szlak Beskidzki na Podkarpaciu czeka wielka modernizacja! Za ponad 18 milionów złotych powstaną wieża widokowa na Tokarni, nowe schrony i wiaty, stacje ładowania e-rowerów, a cała trasa stanie się bezpieczniejsza i bardziej przyjazna dla turystów – także tych z niepełnosprawnościami. Sprawdzamy, co dokładnie się zmieni i kiedy turyści skorzystają z nowych atrakcji.

Wieża widokowa i nowe wiaty. Tak zmieni się podkarpacki odcinek Głównego Szlaku Beskidzkiego / Shutterstock

Podkarpacki odcinek Głównego Szlaku Beskidzkiego przejdzie mega modernizację - 201 km trasy za ponad 18 mln zł!

Nowości? Wieża widokowa na Górze Tokarnia, nowe wiaty, schrony przeciwdeszczowe, punkty info i sensoryczne atrakcje.

Nie zapomniano o rowerzystach - stacje ładowania e-rowerów, stojaki i serwis naprawczy będą na szlaku.

Całość ma być dostępna dla wszystkich, bezpieczna i przyjazna naturze - prace potrwają do 2028 roku, ale efekty zobaczymy już wcześniej.

Główny Szlak Beskidzki to prawdziwa perła dla miłośników górskich wędrówek - liczy niemal 500 kilometrów i przebiega przez trzy województwa: podkarpackie, małopolskie i śląskie. Teraz, dzięki projektowi "Centrum Turystyki Aktywnej", podkarpacki odcinek tej kultowej trasy zyska zupełnie nową jakość.

Modernizacja obejmie aż 201 kilometrów szlaku, a jej koszt to ponad 18 milionów złotych. Prace prowadzi samorząd województwa podkarpackiego we współpracy z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym, gminą Bukowsko oraz czterema nadleśnictwami: Baligród, Cisna, Komańcza i Rymanów.

Przedsięwzięcie ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo, komfort i dostępność szlaku, z poszanowaniem zasad ochrony przyrody - podkreśla Adrian Biernacki, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Nowoczesna infrastruktura dla każdego

Audyt przeprowadzony w 2022 roku wykazał, że największym problemem szlaku jest zdegradowana, przestarzała infrastruktura, oznakowanie pamiętające lata 70. i 80., a także brak schronów przeciwdeszczowych i miejsc odpoczynku. Nowy projekt ma to zmienić.

W ramach inwestycji powstaną:

punkty obsługi i informacji turystycznej,

nowe i zmodernizowane wiaty oraz schrony przeciwdeszczowe,

miejsca odpoczynku,

nowoczesne oznakowanie i tablice informacyjne,

elementy edukacyjne i sensoryczne.

Centrum Turystyki Aktywnej nie będzie kolejnym muzeum ani zamkniętym ośrodkiem, tylko spójnym systemem rozproszonych punktów i elementów infrastruktury, rozmieszczonych bezpośrednio przy Głównym Szlaku Beskidzkim - tłumaczy Biernacki.

Wieża widokowa na Tokarni i atrakcje dla rowerzystów

Szczególną atrakcją będzie nowa wieża widokowa na Górze Tokarnia w gminie Bukowsko. To właśnie ten fragment szlaku, dotąd słabiej zagospodarowany, zyska nie tylko wieżę, ale również schron przeciwdeszczowy, miejsca odpoczynku, tablice edukacyjne i ławkę multimedialną.

Nie zapomniano też o rowerzystach i zwolennikach elektromobilności. Przy szlaku pojawią się stacje ładowania e-rowerów, stojaki i stacje napraw. W Wołosatem, gdzie zaczyna się Główny Szlak Beskidzki, powstaną nowe trasy narciarstwa biegowego oraz platforma widokowa.

Nowa infrastruktura, jak podkreślają autorzy projektu, ma być trwała, estetyczna i odporna na górskie warunki. W Bieszczadzkim Parku Narodowym działania będą miały charakter punktowy i porządkowy, szczególnie w rejonie Wołosatego. Powstaną tam ścieżki sensoryczne, plac zabaw dla dzieci, trasy biegowe, a ruch turystyczny zostanie skanalizowany po wyznaczonych trasach.

Kiedy turyści skorzystają z nowych atrakcji?

Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2026-2028, a zakończenie wszystkich prac przewidziano na 31 grudnia 2028 roku. Jednak turyści nie będą musieli czekać aż do końca dekady - poszczególne elementy, takie jak nowe oznakowanie czy wiaty, będą oddawane do użytku etapami.

Zakładamy, że pełny efekt infrastrukturalny będzie dostępny dla turystów od sezonu 2029, ale poszczególne elementy będą oddawane do użytku etapami, w miarę kończenia robót i odbiorów technicznych - informuje rzecznik. Pierwsze przetargi mają być ogłaszane w najbliższym możliwym terminie, a harmonogram prac będzie dostosowany do warunków pogodowych i wymogów środowiskowych.

Zmodernizowany szlak ma być dostępny dla wszystkich, także dla osób ze szczególnymi potrzebami. Ruch turystyczny będzie monitorowany za pomocą nowoczesnych urządzeń i badań prowadzonych przez zewnętrzne podmioty. Samorząd województwa szacuje, że z nowej infrastruktury skorzysta co najmniej 20 tysięcy osób rocznie.

Wartość projektu wynosi ponad 18 milionów złotych, z czego ponad 12,8 miliona pochodzi z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, a resztę stanowi wkład własny samorządu i partnerów.