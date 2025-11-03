Mieszkańcy Andrychowa (woj. małopolskie) oraz turyści z całej Polski już od jutra będą mogli korzystać z nowej, imponującej atrakcji turystycznej. Na szczycie Pańskiej Góry wzniesiono 32-metrową, drewnianą wieżę widokową, która pozwala podziwiać zapierające dech w piersiach panoramy Beskidu Małego, Doliny Wisły oraz Pogórza Wielickiego. Oficjalne otwarcie obiektu zaplanowano na wtorek, a wstęp na wieżę będzie całkowicie bezpłatny.

Beskidy / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji z kraju i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Jak podkreśla zastępca burmistrza miasta Aleksander Kasperek, nowa wieża to nie tylko punkt widokowy, ale także symbol dynamicznego rozwoju turystycznego regionu.

Wieża powstała na szczycie Pańskiej Góry. Platforma jest nad koronami drzew. Widać z niej całą gminę, Beskid Mały, Dolinę Wisły oraz Pogórze Wielickie (...) Wstęp będzie bezpłatny - mówi Kasperek.

Budowa wieży widokowej to część szeroko zakrojonego projektu rewitalizacji terenów Pańskiej Góry. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 4,2 mln zł, z czego aż 3,9 mln zł pochodziło z funduszy Unii Europejskiej. Sama wieża kosztowała 1,5 mln zł. Dzięki tym środkom możliwe było nie tylko wzniesienie imponującej konstrukcji, ale także realizacja szeregu innych atrakcji, które mają przyciągnąć do Andrychowa miłośników przyrody i aktywnego wypoczynku.

W ramach rewitalizacji na Pańskiej Górze powstaną również wrzosowiska, alpinarium oraz winnica. Dla miłośników przyrody przygotowano budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy, które mają wspierać lokalną bioróżnorodność. Wszystko to sprawia, że teren ten stanie się wyjątkowym miejscem do spacerów, relaksu i obserwacji natury.

Pańska Góra to jedno z najbardziej malowniczych wzniesień Beskidu Małego, którego szczyt znajduje się na wysokości 432 metrów nad poziomem morza. Nowa wieża widokowa, górująca nad koronami drzew, pozwala spojrzeć na okolicę z zupełnie nowej perspektywy. To idealne miejsce na rodzinny spacer, romantyczny wypad czy fotograficzną wyprawę.

To jednak nie koniec inwestycji w infrastrukturę rekreacyjną miasta. Aleksander Kasperek zapowiada, że już wkrótce w centrum Andrychowa powstanie tężnia solankowa. Gotowa ma być jeszcze w tym roku - zapewnia.

Tężnia solankowa to specjalna konstrukcja z drewna i tarniny, przez którą przepływa solanka - naturalna woda mineralna bogata w jony sodowe. Spływając po pionowych ściankach, solanka tworzy leczniczy aerozol, który pozytywnie wpływa na zdrowie.

Szacuje się, że godzinny seans w pobliżu tężni daje korzyści odpowiadające trzem dniom spędzonym nad morzem - dodaje Kasperek.