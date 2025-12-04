Jest Europejski Nakaz Aresztowania Jewhenija Iwanowa i Ołeksandra Kononowa - bezpośrednich sprawców zamachów na torach kolejowych w Polsce. Obaj mężczyźni po aktach dywersji uciekli na Białoruś.

Okolice stacji kolejowej PKP Mika / Wojciech Olkuśnik / East News

Jewhenij Iwanow urodził się 13.09.1984 r. w Estonii. Jego wspólnik - Ołeksandr Kononow - urodził się 7.09.1986 r. na Ukrainie.

Prokuratura postawiła Ołeksandrowi Kononowowi i Jewhenijowi Iwanowowi zarzuty dokonania aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi o zarzut kwalifikowany z trzech artykułów - dotyczący odmiany szpiegostwa w postaci aktów sabotażu na rzecz obcego wywiadu, spowodowania zagrożenia katastrofą w ruchu lądowym i używania materiałów wybuchowych. Grozi za to dożywocie.









Jeden z poszukiwanych dywersantów / Policja

Do aktów dywersji na trasie kolejowej Warszawa - Lublin doszło 15 i 16 listopada w miejscowości Mika oraz pod Puławami, w okolicach miejscowości Gołąb. W niedzielę 16 listopada rano maszynista pociągu zgłosił nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej. Na miejscu służby odkryły, że torowisko jest uszkodzone w wyniku wybuchu.

/ Policja

Z kolei pod Puławami uszkodzona została sieć trakcyjna, która wybiła szybę w jednym z pociągów. Był to pociąg relacji Świnoujście-Rzeszów, którym podróżowało 475 pasażerów.