Kraków zamówił 20 najdłuższych tramwajów w Polsce. Nowoczesne pojazdy, które dostarczy bydgoska PESA, mają pojawić się na torach stolicy Małopolski w latach 2028-2029. Wartość kontraktu przekracza 461 mln zł netto. Jeden z wagonów pojedzie bez sieci trakcyjnej na odcinku trzech kilometrów.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie podpisało umowę z firmą PESA na dostawę 20 tramwajów o długości ponad 43 metrów. To będą najdłuższe tramwaje w Polsce, które mają obsługiwać najbardziej popularne linie w mieście.

To chyba najbardziej oczekiwane tramwaje w Krakowie. Na potrzebę dostaw tych najdłuższych wagonów zwracali uwagę mieszkańcy (...). W sumie 20 tramwajów firmy Pesa trafi do Krakowa i będzie wozić pasażerów na najbardziej popularnych liniach – zapowiedział zastępca prezydenta Krakowa Stanisław Kracik.

Wyposażenie i innowacje

Każdy z nowych tramwajów będzie miał niską podłogę, klimatyzację, monitoring, system informacji pasażerskiej dostosowany do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, a także platformę oraz wydzieloną przestrzeń dla wózka inwalidzkiego.

Prezes MPK Rafał Świerczyński poinformował, że jeden z wagonów zostanie wyposażony w specjalne baterie, które pozwolą na przejazd bez sieci trakcyjnej na odcinku około 3 km. Będą to pierwsze tak długie tramwaje z takim rozwiązaniem w Polsce – podkreślił.





Według niego, nowe tramwaje trafią na te krakowskie linie, które są najbardziej popularne, w tym m.in. na linię nr 52, łączącą „Czerwone Maki P+R” z os. Piastów w Nowej Hucie. Zastąpią na tej trasie wszystkie potrójne składy wysłużonych wysokopodłogowych wagonów 105Na tzw. akwariów, które obecnie jeszcze tam kursują.

Pierwszy tramwaj ma dotrzeć do Krakowa w trzecim kwartale 2028 roku, a ostatni w połowie 2029 roku. Podpisana umowa jest częścią większego projektu, w ramach którego Kraków zamówi w sumie 90 nowych tramwajów o wartości około 1,8 mld zł netto.



