Zmiany w uroczystych obchodach 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski w Gnieźnie. Oprócz przeniesienia daty zgromadzenia posłów i senatorów archidiecezja gnieźnieńska zaplanowała wydarzenia upamiętniające zmarłego papieża Franciszka. Te będą połączone z obchodami koronacji oraz odpustem ku czci św. Wojciecha.

W związku z pogrzebem papieża i żałobą narodową w Katedrze Gnieźnieńskiej nie odbędzie się koncert / Marek Zakrzewski / PAP

Gniezno przygotowuje się do uroczystości 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski. W związku zapowiedzianą żałobą narodową, zgromadzenie obu izb parlamentu zaplanowane na sobotę odbędzie się dzień wcześniej.

25 kwietnia, o godzinie 12:00 w hali im. Mieczysława Łopatki odbędzie się uroczyste posiedzenie izb Sejmu i Senatu, w wydarzeniu wezmą udział najważniejsze osoby w państwie, na czele z prezydentem RP Andrzejem Dudą, marszałkiem Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską, marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią, a także premierem Donaldem Tuskiem.

"Posiedzenie rozpocznie się przyjęciem jednobrzmiących uchwał Sejmu i Senatu w sprawie 1000. rocznicy Koronacji Bolesława Chrobrego, a następnie głos zabiorą najważniejsze osoby w naszym państwie" - przekazuje gnieźnieński magistrat.

Zmiany w uroczystościach kościelnych

W związku z wprowadzeniem żałoby narodowej 26 kwietnia zmienia się także program uroczystości kościelnych i miejskich. W sobotę nie odbędzie się Festiwal Piosenki Chrześcijańskiej Adalbertus oraz koncert koronacyjny, który miał odbyć się w katedrze w sobotnie popołudnie.

"Pozostałe punkty kościelnych obchodów nie ulegają zmianie: w sobotę 26.04. o godz. 19.30 odbędą się I Nieszpory o św. Wojciechu, po nich procesja do kościoła św. Michała Archanioła; w niedzielny poranek 27.04. wyruszy procesja do katedry, o godz. 10.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. w katedrze, o 16.00 II Nieszpory o św. Wojciechu; nie ulega zmianom również program pielgrzymki młodych do grobu św. Wojciecha. W tegorocznych uroczystościach - oprócz intencji dziękczynnej za 1000-lecie koronacji Bolesława Chrobrego i 1025-lecie powstania metropolii i archidiecezji gnieźnieńskiej - wierni będą modlić się za zmarłego papieża Franciszka" - czytamy w komunikacie.

25 kwietnia 2025 r., o godz. 10:10 na peronie 1 dworca kolejowego w Gnieźnie odbędzie się prezentacja pojazdu koronacyjnego przygotowanego z okazji 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski.

Podczas wydarzenia zaprezentowany zostanie specjalnie oklejony pojazd Kolei Wielkopolskich, który został przygotowany we współpracy Miasta Gniezna i Kolei Wielkopolskich. Niemal 100-metrowy pociąg będzie promował 5 pierwszych koronacji królewskich, które miały miejsce w Pierwszej Stolicy Polski - informują urzędnicy.