Policja ustala tożsamość osób, które w ostatnich dniach jeździły na dachu autobusu miejskiego w Poznaniu. Takie zachowanie, będące modnym wyzwaniem o nazwie "bus surfing", mogło doprowadzić do tragedii. Do sieci trafiło nagranie z tego zdarzenia. Zabezpieczono już monitoring z pojazdu.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

Służby ustalają tożsamość osób, które w ostatnich dniach jeździły w stolicy Wielkopolski na dachu autobusu miejskiego. Najprawdopodobniej są to młodzi ludzie.

Zabezpieczono już monitoring MPK. Policja przegląda też nagrania z miejskich kamer obsługujących trasę autobusu.

"Bus surfing" to niebezpieczny trend internetowy, któremu policja przygląda się od jakiegoś czasu. Do podobnych wybryków doszło już w Szczecinie i Wrocławiu. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać ten popis nieodpowiedzialności.