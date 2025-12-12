Na odcinku między węzłami Koło i Konin Wschód (woj. wielkopolskie) zderzyły się ciężarówki, jedna osoba została ranna. Zablokowana jest droga w kierunku Poznania. Na A2 wywróciła się również ciężarówka - poinformowała w piątek nad ranem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Wypadek na A2. Zderzyły się ciężarówki / Shutterstock

W pobliżu Izabelina zderzyły się trzy pojazdy ciężarowe, jedna osoba jest ranna.

Ponadto wywróciła się ciężarówka i leży w poprzek jezdni.

Trasa w kierunku Poznania, jak i wjazd na A2 na węźle Koło są zablokowane.

Od węzła Koło wytyczono objazd drogą DK92.

Utrudnienie powstało około godz. 4:00, przewiduje się, że potrwa ok. 3 godz - podała GDDKiA.