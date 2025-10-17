W jednym z mieszkań w Pudliszkach koło Gostynia (woj. wielkopolskie) odnaleziono ciało 77-letniego mężczyzny. Na miejsce wezwano służby ratunkowe po tym, jak właścicielka nieruchomości zaniepokoiła się brakiem kontaktu z najemcą.

Służby zaalarmowała właścicielka mieszkania (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Do wstrząsającego odkrycia doszło w czwartek. Według relacji służb, kobieta próbowała bezskutecznie skontaktować się z 77-latkiem przez kilka dni. Zaniepokojona przedłużającym się milczeniem, zdecydowała się powiadomić odpowiednie służby.

Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji oraz strażaków. Funkcjonariusze, nie mogąc dostać się do środka w tradycyjny sposób, byli zmuszeni do siłowego otwarcia drzwi. Po wejściu do mieszkania służby dokonały makabrycznego odkrycia.

W jednym z pokoi znajdowało się ciało starszego mężczyzny. Jak poinformował st. kpt. Marcin Nyczka, zastępca komendanta gostyńskich strażaków w Radiu Poznań, na ciele widoczne były już plamy opadowe, co świadczyło o tym, że zgon nastąpił znacznie wcześniej. W związku z tym odstąpiono od udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Według nieoficjalnych ustaleń, które pojawiły się w lokalnych mediach, mężczyzna mógł nie żyć nawet od dwóch tygodni.

Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci z Gostynia, którzy zabezpieczyli ślady i rozpoczęli szczegółowe czynności wyjaśniające. Jak na razie przyczyna śmierci 77-latka pozostaje nieznana.