Nadchodzący weekend przyniesie zmienną aurę w całym kraju. Synoptycy zapowiadają spadek temperatury, przelotne opady deszczu, a w wysokich partiach gór nawet śniegu. Mocno powieje szczególnie na wybrzeżu i w rejonach górskich.

Pogoda nie będzie sprzyjała spacerom po mieście / Shutterstock

Polska pozostaje pod wpływem niżu, który przynosi dynamiczne zmiany pogody i napływ chłodnego powietrza.

W piątek przewidywane jest zachmurzenie, przelotne opady deszczu i silny wiatr.

W górach możliwe są opady deszczu ze śniegiem i śniegu oraz silne porywy wiatru.

W sobotę będzie chłodniej, miejscami wystąpią opady deszczu i śniegu, a w górach możliwe zawieje.

W niedzielę więcej słońca, ale nadal chłodno i wietrznie.

Informacje o pogodzie, sporcie, polityce i kulturze znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.

Pogoda pod znakiem niżów

Większość północnej Europy oraz Półwysep Apeniński znajduje się aktualnie pod wpływem niżów, które przynoszą dynamiczne zmiany pogody. Polska pozostaje pod wpływem niżu znad Morza Barentsa, a nad północną część kraju nasuwa się zatoka niżowa z chłodnym frontem atmosferycznym. Wraz z nim napływa chłodne powietrze polarne morskie, a pod wieczór na północy pojawi się jeszcze zimniejsze powietrze pochodzenia arktycznego.

Piątek: Zachmurzenie, deszcz i silnym wiatrem

Dziś prognozowane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a wysoko w górach również deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od około 10°C na północy i w rejonach podgórskich do 14°C na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z zachodu, a po południu na wybrzeżu skręci na północny. W górach porywy wiatru mogą osiągać nawet 65 km/h.

W nocy duże zachmurzenie, miejscami z większymi przejaśnieniami. Przewidywane są opady deszczu, szczególnie na północy i północnym wschodzie kraju, gdzie suma opadów może wynieść około 15 mm. Wysoko w górach spodziewane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od 3°C do 7°C, a nad morzem około 9°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, na wybrzeżu dość silny - w porywach do 65 km/h. W Sudetach porywy mogą dochodzić nawet do 80 km/h.

Sobota: Chłodniej, miejscami śnieg i zawieje

W sobotę utrzyma się duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, a pod wieczór na północy i zachodzie pojawią się rozpogodzenia. Miejscami spodziewane są opady deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 7°C do 10°C, a w rejonach podgórskich od 5°C do 7°C. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, z zachodu i północnego zachodu, w górach w porywach do 70-75 km/h. W strefach opadów śniegu możliwe są zawieje śnieżne.

Niedziela: Więcej słońca, ale chłodno

Niedziela przyniesie poprawę pogody. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, choć w nocy i rano w kotlinach górskich mogą pojawić się mgły, lokalnie marznące. Temperatura minimalna spadnie do -3°C na wschodzie i w rejonach podgórskich, około 1°C w centrum i na zachodzie oraz do 5°C nad morzem. W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 7°C na północnym wschodzie, około 10°C w centrum do 13°C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, nad morzem w porywach do 55 km/h, z kierunków południowo-wschodnich i południowych.