Dramatyczne sceny rozegrały się na ulicach Łodzi. 27-letni mężczyzna, chcąc odzyskać swoją byłą dziewczynę, zaatakował jej obecnego partnera nożem. Pokrzywdzony z ranami klatki piersiowej głowy i barku trafił do szpitala, a sprawcy grozi dożywotnie więzienie.

/ Łódzka policja /

Po więcej informacji zapraszamy na RMF24.pl

Do zdarzenia doszło 9 października w Łodzi. Policjanci otrzymali zgłoszenie, że do jednego ze sklepów przy ulicy Krzemienieckiej wszedł zakrwawiony mężczyzna, prosząc o pomoc.

Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji oraz Zespół Ratownictwa Medycznego, który przetransportował rannego do szpitala.



Nożownik zatrzymany kilka godzin po ataku

Jak ustalili funkcjonariusze, między dwoma mężczyznami doszło do sprzeczki o kobietę. W jej trakcie 27-latek ugodził rywala nożem w klatkę piersiową, głowę i bark, po czym uciekł z miejsca zdarzenia.

Policjanci po kilku godzinach zatrzymali podejrzanego, który odpowiadał rysopisowi.



27-latek, dotąd niekarany, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Za ten czyn grozi mu nawet dożywocie. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.