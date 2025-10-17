Dramatyczne sceny rozegrały się na ulicach Łodzi. 27-letni mężczyzna, chcąc odzyskać swoją byłą dziewczynę, zaatakował jej obecnego partnera nożem. Pokrzywdzony z ranami klatki piersiowej głowy i barku trafił do szpitala, a sprawcy grozi dożywotnie więzienie.

Do zdarzenia doszło 9 października w Łodzi. Policjanci otrzymali zgłoszenie, że do jednego ze sklepów przy ulicy Krzemienieckiej wszedł zakrwawiony mężczyzna, prosząc o pomoc

Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji oraz Zespół Ratownictwa Medycznego, który przetransportował rannego do szpitala.

Nożownik zatrzymany kilka godzin po ataku

Jak ustalili funkcjonariusze, między dwoma mężczyznami doszło do sprzeczki o kobietę. W jej trakcie 27-latek ugodził rywala nożem w klatkę piersiową, głowę i bark, po czym uciekł z miejsca zdarzenia

Policjanci po kilku godzinach zatrzymali podejrzanego, który odpowiadał rysopisowi.

27-latek, dotąd niekarany, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Za ten czyn grozi mu nawet dożywocie. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. 