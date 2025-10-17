"Będę dziś rozmawiał z prezydentem Putinem" - przekazał premier Węgier Viktor Orban. Jak poinformował, Budapeszt rozpoczął przygotowania do spotkania między Putinem a prezydentem USA Donaldem Trumpem. Szef węgierskiego rządu nie kryje swojej radości z faktu, że Węgry będą gościć Trumpa i Putina. Wyraził też nadzieję, że jeśli uda się osiągnąć pokój, to otworzy to nową fazę rozwoju ekonomicznego.

/ RMF FM

Orban, będący od lat sojusznikiem Trumpa i utrzymujący bliskie relacje z Rosją mimo trwającej wojny na Ukrainie, podkreślił, że planowane spotkanie ma dotyczyć kwestii pokoju - zaznaczył Reuters. Według niego, ewentualne zawarcie porozumienia pokojowego mogłoby otworzyć nowy etap rozwoju gospodarczego na Węgrzech i w całej Europie.

Uważam, że jeśli rozważano spotkanie Trumpa z Putinem w Europie, to musiało paść na Budapeszt - stwierdził.

Europa powinna otworzyć własny kanał dyplomatyczny w relacjach z Rosją - zaznaczył.

Wkrótce więcej informacji.