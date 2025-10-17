Włoskie media: "Eksplozja mogła zabić"

Włoskie media przekazały, że w ocenie śledczych eksplozja była na tyle silna, że mogła kogoś zabić. Sam Ranucci w swoim wpisie w mediach społecznościowych przekazał, że "wybuchy były tak silne, że wstrząsnęły całym osiedlem".

Do sprawy odniosła się premier Włoch Giorgia Meloni. Wydała oświadczenie, w którym potępiła próbę zastraszenia. Wolność i niezależność informacji są w naszej demokracji niezbywalnymi wartościami, których będziemy bronić - podkreślono w komunikacie rządu.