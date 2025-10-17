​Policjanci zatrzymali 58-latka, który groził wysadzeniem domu w Pyskowicach (woj. śląskie). Mężczyzna pod koniec września zostawił na parapecie przypadkowego budynku list z groźbami i "butlę z gazem". Zażądał od właściciela nieruchomości 3 tys. zł i zagroził, że następnym razem "butla będzie większa i pełna". Jak się bowiem okazało - to, co umieścił na parapecie, było pustą butlą po helu. Wyszło również na jaw, że mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary więzienia. Teraz grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Dom wytypował na chybił trafił

Zdarzenie miało miejsce pod koniec września w Pyskowicach. 58-latek, mieszkaniec powiatu gliwickiego, zostawił wówczas butlę po gazie na parapecie przypadkowego domu.

W dołączonym liście mężczyzna zażądał kwoty 3 tys. zł. Zagroził on właścicielom, że następnym razem butla będzie większa i pełna, a dom wyleci w powietrze. Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna zostawił pustą butlę po helu.

Jak ustalili mundurowi, mężczyzna nie miał konfliktu z mieszkańcami domu, od których chciał wymusić pieniądze - wybrał swój cel przypadkowo. Zatrzymany był już wcześniej karany za wymuszenia i kradzieże. Okazało się również, że był poszukiwany do odbycia kary więzienia.

Podejrzany ponownie stanie przed sądem i odpowie za usiłowanie wymuszenia rozbójniczego, za które grozi do 10 lat więzienia - mówiła nadkomisarz Marzena Szwed z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. Dodała również, że sąd może również wymierzyć surowszą karę, z uwagi na to, że mężczyzna jest tzw. recydywistą.

Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z Komisariatu Policji w Pyskowicach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód.