Do piątkowego poranka może potrwać naprawa usterki sieci trakcyjnej na trasie kolejowej łączącej wielkopolski Buk i Palędzie (pow. poznański) na linii Poznań - Rzepin. W czwartek po południu doszło tam do awarii sieci trakcyjnej, co spowodowało wstrzymanie ruch pociągów na fragmencie magistrali.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Szydłowski / RMF FM

"Do zdarzenia doszło około godziny 16:30. Uszkodzona została sieć trakcyjna i pantograf pociągu relacji Zielona Góra - Poznań Główny" - przekazał Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych. W związku z awarią wstrzymano ruch na trasie, a przewoźnicy uruchomili autobusową komunikację zastępczą.

Zgodnie z przewidywaniami kolejarzy, naprawa usterki potrwa do godzin porannych.

Powołano specjalny zespół złożony z przedstawicieli PKP PLK i przewoźników, który na bieżąco koordynuje organizację komunikacji do czasu usunięcia awarii.