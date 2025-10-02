Piłkarze Lecha Poznań pokonali Rapid Wiedeń 4:1 (3:0) w pierwszym meczu fazy ligowej Ligi Konferencji. Zwycięstwo mogło być okazalsze: w 34. minucie Mikael Ishak nie wykorzystał rzutu karnego. W kolejnym spotkaniu 23 października mistrz Polski zmierzy się na wyjeździe z Lincoln Red Imps z Gibraltaru.

Piłkarz Lecha Poznań Luis Palma (z prawej) i Ange Ahoussou z Rapidu Wiedeń. / Jakub Kaczmarczyk / PAP

W Poznaniu Luis Palma w 13. minucie otworzył wynik meczu, strzelając z kilkunastu metrów obok słupka. Honduranin wkrótce zaliczył asystę, gdy po jego strzale ponownie niefortunna interwencja przytrafiła się bramkarzowi gości, a kiks Niklasa Hedla wykorzystał Mikael Ishak.

Szwedzki napastnik jeszcze przed przerwą mógł podwyższyć wynik, ale nie wykorzystał rzutu karnego; Hedl obronił. Taofeek Ismaheel podwyższył wynik na 3:0 tuż przed przerwą.

Lider ligi austriackiej po przerwie śmielej zaatakował, czego efektem było trafienie Czarnogórca Andrija Radulovica.

Wynik na 4:1 ustalił w 77. minucie wprowadzony w drugiej połowy do gry Szwed Leo Bengtsson.

Lech Poznań - Rapid Wiedeń 4:1 (3:0)

Bramki: 1:0 Luis Palma (13), 2:0 Mikael Ishak (20), 3:0 Taofeek Ismaheel (45+2), 3:1 Andrija Radulovic (64), 4:1 Leo Bengtsson (77).

Żółte kartki - Lech Poznań: Joel Pereira, Timothy Ouma, Bryan Fiabema. Rapid Wiedeń: Martin Ndzie.

Sędziował: Rob Hennessy (Irlandia). Widzów: 24 779.