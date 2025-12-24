Policjanci z Gdańska prowadzą intensywne poszukiwania 82-letniego Andrzeja Wiatroszaka, który zaginął w Wigilię. Mężczyzna wyszedł w południe z domu przy ul. Korsarzy i do tej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną. Służby apelują do wszystkich osób, które mogą mieć informacje na temat jego miejsca pobytu, o pilny kontakt.

82-letni Andrzej Wiatroszak zaginął 24 grudnia w Gdańsku.

Ostatni raz widziany był przy ul. Korsarzy około godziny 12:00.

Każda osoba posiadająca informacje proszona jest o pilny kontakt z policją.

W dniu 24 grudnia około godziny 12:00 82-letni Andrzej Wiatroszak opuścił swój dom przy ul. Korsarzy w Gdańsku. Od tego czasu nie wrócił do miejsca zamieszkania ani nie skontaktował się z bliskimi. Zaniepokojona rodzina zgłosiła zaginięcie, a policjanci z komisariatu w Osowej natychmiast rozpoczęli poszukiwania.

Rysopis zaginionego

Zaginiony Andrzej Wiatroszak ma około 180 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma piwne oczy, lekko odstające uszy, duży nos oraz siwe włosy. Nie nosi zarostu. W dniu zaginięcia ubrany był w granatowe jeansy, czarne zimowe buty, granatową jesienną kurtkę, czarną zimową czapkę oraz czarne rękawiczki.

Apel do mieszkańców

Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które widziały zaginionego lub mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat jego obecnego miejsca pobytu, o natychmiastowy kontakt z policją. Informacje można przekazywać bezpośrednio do Komisariatu Policji IX w Gdańsku przy ul. Balcerskiego 35, dzwoniąc pod numer telefonu 47 741 11 22 lub pod numer alarmowy 112.