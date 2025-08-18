W poniedziałek 18 sierpnia doszło do zderzenia pociągu relacji Poznań - Wolsztyn z pojazdem osobowym w Strykowie (woj. wielkopolskie). 81-letni kierowca samochodu osobowego wjechał na przejazd, mimo że rogatki były już opuszczone.

81-latek wjechał na zamknięty przejazd kolejowy, fot. zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do wypadku doszło około godziny 13:00 na przejeździe kolejowym w Strykowie, przy drodze krajowej nr 32.

Jak informuje podkom. Łukasz Paterski z poznańskiej policji, wstępne ustalenia policjantów wskazują, że 81-letni kierujący osobówką wjechał na przejazd kolejowy, kiedy rogatki były już opuszczone. Wówczas doszło do zderzenia z pociągiem.

Kierowca trafił do szpitala, jednak jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pasażerom pociągu nic się nie stało. Ruch kolejowy jest w tym momencie wstrzymany.



