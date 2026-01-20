W Starkówcu Piątkowskim w powiecie średzkim potwierdzono kolejne ognisko ptasiej grypy. Służby weterynaryjne rozpoczęły działania, w wyniku których zutylizowanych zostanie około 1,5 miliona kur niosek. To największe ognisko tej choroby w regionie w 2026 roku.

Zutylizowanych zostanie ok. 1,5 mln niosek / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Informacje o ognisku ptasiej grypy w miejscowości Starkówiec Piątkowski w Gminie Środa Wielkopolska zostały potwierdzone w niedzielę.



Od niedzieli na miejscu trwają czynności. Tam jest około 1,5 mln kur niosek. To zdecydowanie największe ognisko ptasiej grypy, jakie mamy w tym roku w Wielkopolsce - powiedział. Dodał, że zwierzęta muszą teraz zostać humanitarnie uśmiercone, a następnie zutylizowane.



Według danych opublikowanych we wtorek przez Główny Inspektorat Weterynarii, to 7. ognisko grypy ptaków u drobiu w Wielkopolsce i 19. od początku tego roku na terenie całego kraju.



Zagrożenie dla hodowców i środki ostrożności

Ptasia grypa to choroba wirusowa, stwarzająca zagrożenie przede wszystkim dla ptaków - zarówno dzikich, wolnożyjących, jak i dla drobiu hodowanego.

Hodowcom drobiu zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności i stosowania odpowiednich środków bioasekuracji, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków, w tym m.in. zabezpieczenie paszy przed dostępem dzikich zwierząt, niekarmienie drobiu na zewnątrz budynków, w których zwierzęta są utrzymywane, oraz stosowanie odzieży i obuwia ochronnego w gospodarstwie.

Hodowcy powinni informować też odpowiednie osoby i instytucje - lekarza weterynarii prywatnej praktyki, urzędowego lekarza weterynarii, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o wszystkich podejrzeniach wystąpienia choroby zakaźnej drobiu w ich fermach.