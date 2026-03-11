Rząd chce zerwać umowę ze spółką Autostrada Wielkopolska - dowiedział się dziennikarz RMF FM. To reakcja na wzrost opłat za przejazd A2 między Koninem a Nowym Tomyślem. Spółka na tej trasie pobiera pieniądze od kierowców. Od dzisiaj kierowcy płacą tam o 3 złote więcej na każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków.

/ Shutterstock

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Już od środy (11 marca ) obowiązują nowe stawki opłat na autostradzie A2 pomiędzy Koninem a Nowym Tomyślem. Za przejechanie 50 kilometrów samochodem osobowym trzeba zapłacić aż 40 złotych.

Z tego powodu rząd chce zerwać umowę ze spółką Autostrada Wielkopolska. Jak informuje reporter RMF FM Michał Radkowski, nie będzie to jednak proste.

Kontrakt jest bowiem podpisany jeszcze na 11 lat.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zwrócił się już do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o sprawdzenie, czy w ogóle możliwe jest wcześniejsze zerwanie kontraktu i ile mogłoby to kosztować.

Te podwyżki zdarzają się zbyt często i ja dlatego poprosiłem GDDKiA, aby przeanalizowała możliwość wypowiedzenia tej umowy - powiedział Dariusz Klimczak.

Według ministra dzisiejsza podwyżka jest nieuzasadniona.

Za pokonanie trasy z Konina do Nowego Tomyśla kierowcy aut osobowych zapłacą 120 złotych. To dwa razy więcej niż sześć lat temu.



Stawki opłat na A2 obowiązujące od 11 marca

Stawka za przejazd każdym z trzech 50 km odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem będzie wynosić:

20 PLN - Kat. 6 (motocykle) bonifikata 50 proc. ceny dla Kat. 1,

40 PLN - Kat. 1 (pojazdy osobowe o dwóch osiach),

69 PLN - Kat. 2 (pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami),

105 PLN - Kat. 3 (pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami),

160 PLN - Kat. 4 (pojazdy samochodowe o więcej niż̇ trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami),

400 PLN - Kat. 5 (pojazdy ponadnormatywne).

Decyzja dotycząca waloryzacji stawek opłat została podjęta w oparciu o analizę rosnących kosztów utrzymania infrastruktury, obsługi długu oraz realizowanych projektów inwestycyjnych - przekazała w komunikacie Autostrada Wielkopolska.





