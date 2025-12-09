Stratus i Nimbus - to nowe, bardziej zaraźliwe warianty Covid-19, z którymi mamy do czynienia tej jesieni i zimy. Oba wywodzą się z wariantu Omikron. Aktualnie rośnie liczba chorych zarówno na Covid-19, jak i grypę oraz wirus RSV. Jak poznać, że to, co nam dolega, to nie zwykłe przeziębienie czy grypa? Jakie są nowe objawy mutującego koronawirusa?

Nowe objawy Covid - jak rozpoznać, że to nie grypa lub wirus RSV? Zdj. poglądowe / Shutterstock

Lekarze i pracownicy służby zdrowia ostrzegają przed sezonowym wzrostem zachorowań na grypę, Covid i wirus RSV. Chociaż wirusy mają wiele wspólnych objawów, grypa zazwyczaj objawia się nagłą gorączką i bólami, objawy Covid-19 ewoluowały.

Koronawirus czy grypa? Oto nowe objawy Covid-19

Podejrzewając zarówno Covid, jak i grypę, należy być wyczulonym na takie objawy jak gorączka, kaszel, zmęczenie, zatkany nos i katar. Jednak przy Covidzie - przy wariancie Stratus - dodatkowo może jednak wystąpić ból gardła, drapanie w gardle i chrypka - dlatego może być mylony ze zwykłym przeziębieniem. Z kolei wariant Nimbus charakteryzuje się bólami brzucha, biegunką, nudnościami, zgagą, czyli ogólnie objawami ze strony układu pokarmowego, które mogą występować od kilku do nawet kilkunastu dni. Nimbus może też skutkować chwilową utratą lub stępieniem węchu i smaku. Przy tym wariancie ból gardła jest też silniejszy niż przy wariancie Stratus.

Należy pamiętać, że w przypadku wystąpienia poważnych objawów, takich jak trudności w oddychaniu czy ból w klatce piersiowej, należy pilnie udać się po specjalistyczną pomoc.

Covid-19 nadal jest bardzo groźny. Co zrobić, by się chronić?

Ministerstwo Zdrowia apeluje, aby zaszczepić się, zwłaszcza jeśli jesteśmy w grupie ryzyka - chodzi o osoby starsze i te z chorobami przewlekłymi. Najważniejsze informacje resortu zdrowia dotyczące szczepień można znaleźć TUTAJ .

Ważne jest też przestrzeganie higieny. Należy jak najczęściej myć dokładnie ręce mydłem przez co najmniej 30 sekund. Kaszląc i kichając, należy zakrywać usta i nos chusteczką jednorazową lub kichać w zgięcie łokcia. Choć noszenie maseczek nie jest obowiązkowe, jest to skuteczny sposób, by chronić siebie i innych.

Gdy zauważamy pierwsze objawy choroby, najlepiej zostać w domu. W okresie zimowym, kiedy wielu ludzi choruje, najlepiej nie podawać ręki, nie całować się na powitanie i nie obejmować.

To może być wirus RSV

Wirus RSV to patogen wywołujący infekcje dróg oddechowych. Pierwsze objawy wirusa RSV zazwyczaj wyglądają jak łagodne objawy przeziębienia. Należy do nich katar i kichanie, kaszel, odkrztuszanie, świszczący oddech i trudności w oddychaniu, utrata apetytu. U niemowląt objawy te mogą obejmować marudzenie i problemy z przyjmowaniem pokarmu.

Po tych początkowych objawach choroba może rozwinąć się w poważniejsze objawy, takie jak szybki lub płytki oddech albo świszczący oddech. Wirus RSV najbardziej niebezpieczny jest dla niemowląt - zwłaszcza wcześniaków - oraz osób starszych i z osłabionym układem odpornościowym. U niemowląt i małych dzieci zakażenie RSV może powodować nawet zapadanie się klatki piersiowej podczas oddychania oraz fioletowe lub niebieskie zabarwienie skóry z powodu niedotlenienia.