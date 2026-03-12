​Piłkarze Lecha Poznań przegrali u siebie z Szachtarem Donieck 1:3 (0:1) w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Konferencji. Rewanżowe spotkanie rozegrane zostanie za tydzień w Krakowie.

Piłkarz Lecha Poznań Luis Palma podczas meczu 1/8 finału Ligi Konferencji z Szachtarem Donieck, / Jakub Kaczmarczyk / PAP Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl. Lech Poznań przegrał pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Konferencji 1:3. Do 70. minuty piłkarze z Poznania przegrywali 0:2. Jednak, gdy Mikael Ishak zdobył kontaktowego gola, nadzieje kibiców gospodarzy, przynajmniej na remis, odżyły. Kwadrans później jednak Szachtar pozbawił piłkarzy Lecha złudzeń. Piękną bramkę na 3:1 zdobył przewrotką Isaque. Rewanż za tydzień na stadionie Wisły Kraków (Szachtar nie rozgrywa meczów w Ukrainie). Lech Poznań - Szachtar 1:3 (0:1) Bramki: 0:1 Marlon Gomes (36), 0:2 Newertton (48), 1:2 Mikael Ishak (70), 1:3 Isaque (85). Żółte kartki - Lech Poznań: Ali Gholizadeh, Antonio Milić; Szachtar Donieck: Marlon Gomes, Walerij Bondar, Newertton, Isaque. Sędziował: Rohit Saggi (Norwegia). Widzów: 36 290.