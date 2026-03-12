Piłkarze Lecha Poznań przegrali u siebie z Szachtarem Donieck 1:3 (0:1) w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Konferencji. Rewanżowe spotkanie rozegrane zostanie za tydzień w Krakowie.
Do 70. minuty piłkarze z Poznania przegrywali 0:2. Jednak, gdy Mikael Ishak zdobył kontaktowego gola, nadzieje kibiców gospodarzy, przynajmniej na remis, odżyły. Kwadrans później jednak Szachtar pozbawił piłkarzy Lecha złudzeń. Piękną bramkę na 3:1 zdobył przewrotką Isaque.