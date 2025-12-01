Naukowcy z Francji alarmują, że wirus ptasiej grypy, jeśli przystosuje się do przenoszenia między ludźmi, może wywołać pandemię o skutkach poważniejszych niż Covid-19. Obecnie ryzyko takiego scenariusza jest niskie, ale eksperci apelują o czujność i przygotowanie.

Ptasia grypa (H5) rozprzestrzenia się wśród dzikiego ptactwa, drobiu i ssaków.

Wirus dotychczas rzadko zakażał ludzi, ale mutacja umożliwiająca transmisję między ludźmi mogłaby wywołać globalną pandemię.

Ludzie nie posiadają przeciwciał przeciwko szczepowi H5, co zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu choroby.

Grypa może być groźna także dla zdrowych osób, w tym dzieci.

Mimo licznych przypadków zakażeń u zwierząt, ryzyko pandemii wśród ludzi jest obecnie oceniane jako niskie.

Ptasia grypa

Wirus ptasiej grypy H5 od kilku lat powoduje masowe straty w hodowlach drobiu na całym świecie. Setki milionów ptaków zostały wybite, co wpłynęło na światowe dostawy żywności i ceny. Chociaż zakażenia ludzi są nadal rzadkością i zwykle dotyczą osób mających bliski kontakt z chorymi zwierzętami, eksperci ostrzegają przed potencjalnym zagrożeniem.

Marie-Anne Rameix-Welti, dyrektor medyczna centrum infekcji dróg oddechowych w Instytucie Pasteura, podkreśla, że największym ryzykiem jest możliwość przystosowania się wirusa do przenoszenia między ludźmi. Taka mutacja mogłaby doprowadzić do wybuchu pandemii.

Brak odporności i zagrożenia

Specjaliści zwracają uwagę, że ludzie posiadają odporność na powszechne szczepy grypy sezonowej (H1 i H3), ale nie na H5. To oznacza, że w przypadku pojawienia się pandemii, społeczeństwo byłoby szczególnie narażone na ciężki przebieg choroby. Co więcej, grypa może być groźna nie tylko dla osób starszych czy z chorobami współistniejącymi, ale także dla zdrowych dorosłych i dzieci.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 2003 roku odnotowano blisko 1000 przypadków zakażeń ptasią grypą u ludzi, z czego aż 48 proc. zakończyło się śmiercią.

Ryzyko pandemii niskie

Eksperci uspokajają, że obecnie prawdopodobieństwo wybuchu pandemii ptasiej grypy jest niskie. Gregorio Torres z Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt podkreśla, że nie ma powodów do paniki, a ryzyko transmisji między ludźmi pozostaje minimalne.

Jednocześnie świat jest lepiej przygotowany niż przed pandemią Covid-19. Opracowano już kandydatów na szczepionki przeciwko ptasiej grypie, a także zgromadzono zapasy leków przeciwwirusowych, które mogą być skuteczne w przypadku pojawienia się nowych ognisk choroby.