Naukowcy z Francji alarmują, że wirus ptasiej grypy, jeśli przystosuje się do przenoszenia między ludźmi, może wywołać pandemię o skutkach poważniejszych niż Covid-19. Obecnie ryzyko takiego scenariusza jest niskie, ale eksperci apelują o czujność i przygotowanie.

  • Ptasia grypa (H5) rozprzestrzenia się wśród dzikiego ptactwa, drobiu i ssaków.
  • Wirus dotychczas rzadko zakażał ludzi, ale mutacja umożliwiająca transmisję między ludźmi mogłaby wywołać globalną pandemię.
  • Ludzie nie posiadają przeciwciał przeciwko szczepowi H5, co zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu choroby.
  • Grypa może być groźna także dla zdrowych osób, w tym dzieci.
  • Mimo licznych przypadków zakażeń u zwierząt, ryzyko pandemii wśród ludzi jest obecnie oceniane jako niskie.
Wirus ptasiej grypy H5 od kilku lat powoduje masowe straty w hodowlach drobiu na całym świecie. Setki milionów ptaków zostały wybite, co wpłynęło na światowe dostawy żywności i ceny. Chociaż zakażenia ludzi są nadal rzadkością i zwykle dotyczą osób mających bliski kontakt z chorymi zwierzętami, eksperci ostrzegają przed potencjalnym zagrożeniem.

Marie-Anne Rameix-Welti, dyrektor medyczna centrum infekcji dróg oddechowych w Instytucie Pasteura, podkreśla, że największym ryzykiem jest możliwość przystosowania się wirusa do przenoszenia między ludźmi. Taka mutacja mogłaby doprowadzić do wybuchu pandemii.

Brak odporności i zagrożenia

Specjaliści zwracają uwagę, że ludzie posiadają odporność na powszechne szczepy grypy sezonowej (H1 i H3), ale nie na H5. To oznacza, że w przypadku pojawienia się pandemii, społeczeństwo byłoby szczególnie narażone na ciężki przebieg choroby. Co więcej, grypa może być groźna nie tylko dla osób starszych czy z chorobami współistniejącymi, ale także dla zdrowych dorosłych i dzieci.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 2003 roku odnotowano blisko 1000 przypadków zakażeń ptasią grypą u ludzi, z czego aż 48 proc. zakończyło się śmiercią.

Ryzyko pandemii niskie

Eksperci uspokajają, że obecnie prawdopodobieństwo wybuchu pandemii ptasiej grypy jest niskie. Gregorio Torres z Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt podkreśla, że nie ma powodów do paniki, a ryzyko transmisji między ludźmi pozostaje minimalne.

Jednocześnie świat jest lepiej przygotowany niż przed pandemią Covid-19. Opracowano już kandydatów na szczepionki przeciwko ptasiej grypie, a także zgromadzono zapasy leków przeciwwirusowych, które mogą być skuteczne w przypadku pojawienia się nowych ognisk choroby.