50 osób ewakuowano z bloku w Braniewie (woj. warmińsko-mazurskie). W mieszkaniu na czwartym piętrze wybuchł gaz. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Do eksplozji, a następnie pożaru, doszło w jednym z mieszkań na czwartym piętrze bloku przy Placu Strażackim w Braniewie. 

Ze zniszczonego mieszkania ewakuowano 74-letnią kobietę z oparzeniami. 

Siła eksplozji była tak wielka, że ściany budynku na najwyższej kondygnacji zostały uszkodzone. Wyrzuciło dwie ściany zewnętrzne budynku z przodu i z tyłu bloku - relacjonował kpt. Karol Machnowski z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. 

Na razie nie wiadomo, czy konstrukcja mieszkań sąsiadujących z tym, w którym doszło do wybuchu, jest uszkodzona

Strażacy muszą usunąć zwisające z budynku elementy, czyli uszkodzone konstrukcje balkonów i okien, ponieważ zagrażają one postronnym osobom. 

