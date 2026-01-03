Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 59 w województwie warmińsko-mazurskim. W miejscowości Piecki samochód osobowy uderzył w drzewo. W wyniku zdarzenia jedna osoba zmarła, a druga została ranna. Droga została całkowicie zablokowana, a służby wyznaczyły objazdy.

W sobotni wieczór na DK59 między Mrągowem a Starymi Kiełbonkami doszło do poważnego wypadku samochodowego.

Auto z nieznanych przyczyn zjechało z drogi i uderzyło w drzewo. Ranne zostały dwie osoby, jedna z nich zmarła.

Droga krajowa nr 59 w Pieckach została całkowicie zablokowana, a ruch skierowano na objazdy przez Piecki, Czaszkowo, Goleń i Nawiady.

Tragiczne skutki wypadku

Do wypadku doszło w sobotni wieczór, około godziny 19:12, na drodze krajowej nr 59. W miejscowości Piecki, na odcinku między Mrągowem a Starymi Kiełbonkami, samochód osobowy z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w drzewo.

W wyniku wypadku ranne zostały dwie osoby. Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Niestety, mimo udzielonej pomocy jedna z poszkodowanych osób zmarła.

Droga zablokowana, wyznaczono objazdy

W wyniku wypadku droga krajowa nr 59 w miejscowości Piecki została całkowicie zablokowana. Na miejscu prowadzono czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia.

Policja i służby drogowe skierowały ruch na objazdy przez miejscowości Piecki, Czaszkowo, Goleń oraz Nawiady.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach.