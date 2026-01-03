Sąd Rejonowy w Giżycku zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 37-latka podejrzanego o zabójstwo 78-letniego taksówkarza. Do zbrodni doszło w sylwestrowy wieczór. Napastnikowi grozi dożywocie.

Zdj. ilustracyjne / Artur Reszko / PAP

37-latek podejrzany o zabicie taksówkarza z Giżycka został aresztowany na 3 miesiące.

Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.

Ofiarą zbrodni jest 78-letni taksówkarz.

O tym, że 37-latek trafi na 3 miesiące do aresztu, poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski. Jak dodał, mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa. Grozi mu dożywotnie więzienie.



Już wcześniej ujawniono, że podejrzany jest mieszkańcem gminy Giżycko. W jego domu zabezpieczono nóż, który prawdopodobnie został użyty do ataku na taksówkarza.

Sylwestrowy wieczór z tragicznym finałem

W sylwestrowy wieczór policjanci z Giżycka dostali informację o taksówce, która jechała od krawężnika do krawężnika. Zgłaszający podejrzewali, że kierowca może być pijany. Okazało się, że 78-latek siedzący za kierownicą ma liczne rany i jest zakrwawiony. Mężczyzna zmarł.

Funkcjonariusze ustalili trasę ostatniego kursu taksówkarza. W trakcie sprawdzania okolicy zatrzymali 37-letniego mężczyznę. Był on nietrzeźwy - miał blisko promil alkoholu w organizmie.