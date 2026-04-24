Stadion Śląski w Chorzowie będzie gospodarzem mistrzostw Europy w lekkoatletyce. Impreza odbędzie się w czerwcu 2028 roku. Po raz pierwszy Polska będzie gościła imprezę tej rangi.

Diamentowa Liga na Stadionie Śląskim w Chorzowie / Polska Press / East News

Lekkoatletyczne mistrzostwa Europy w 2028 roku odbędą się na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie - zdecydowała obradująca w Birmingham Rada European Athletics, czyli kontynentalnej federacji. Kontrkandydatem była stolica Serbii - Belgrad.

Według międzynarodowego kalendarza lekkoatletycznego zawody w Chorzowie odbędą się pomiędzy 3 i 8 czerwca 2028. Wyjątkowo wcześnie jak na sezon lekkoatletyczny, ale to rok olimpijski.

Chmara: Decyzja historyczna

Jeszcze nigdy w historii Polska nie gościła najważniejszej stadionowej imprezy lekkoatletycznej na Starym Kontynencie. Dzisiejsza decyzja europejskiej federacji jest zatem historyczna. Rozpoczynamy wyjątkowy projekt, flagowy dla polskiej lekkiej atletyki w najbliższych miesiącach i latach - powiedział prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara.

Wspólnie z naszymi partnerami, czyli samorządem województwa śląskiego oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki podejmiemy wszelkie kroki, aby ta impreza zakończyła się nie tylko sukcesem organizacyjnym, ale także sportowym - dodał szef lekkoatletycznej centrali.

Konieczne były dodatkowe formalności

Chorzowski stadion był już od kilku lat wymieniany jako arena ME w 2028. W 2021 roku nawet oficjalnie to potwierdzono, ale pół roku temu okazało się, że konieczne są dodatkowe formalności . Jak tłumaczono, ze względu na "wzrost kosztów związanych z inflacją, a także potrzebą nowych gwarancji rządowych". Ofertę przedstawił wtedy też Belgrad i procedura zakończyła się oficjalnie teraz.

Lekkoatletyczne ME organizowane są przez kontynentalną federację od 1934 roku. Pierwotnie zawody odbywały się co cztery lata. W 2007 roku Kongres European Athletics podjął decyzję, że od 2010 roku będą się przeprowadzane co dwa lata. W 2028 roku po raz czwarty odbędą się krótko przed igrzyskami olimpijskimi.

Mistrzostwa Europy Silesia 2028 to nasz wspólny projekt. Z pełnym wsparciem rządu i ogromną determinacją pokażemy, że Polska potrafi organizować wydarzenia na najwyższym poziomie. Pokażemy też światu piękno Polski. Wierzę, że będą to najlepsze mistrzostwa w historii - ocenił minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.

W tym roku ME gościć będą w Birmingham, a zostaną rozegrane między 10 a 16 sierpnia. Tam też w piątek ogłoszono decyzję o lokalizacji kolejnego czempionatu Starego Kontynentu.

Polscy lekkoatleci, startując w ME od pierwszej edycji w Turynie, wywalczyli do tej pory 186 medali: 59 złotych, 60 srebrnych i 67 brązowych.