Włoskie i polskie służby rozbiły grupę przestępczą wyspecjalizowaną w oszustwach przy handlu luksusowymi autami - podała w piątek agencja ANSA. Samochody wywożono do Polski. Dziewięć osób usłyszało zarzuty.

Gang wywoził luksusowe samochody do Polski

Włoska Gwardia Finansowa, wspierana przez polskie służby, rozbiła grupę przestępczą zajmującą się oszustwami przy handlu luksusowymi autami.

Samochody po sfałszowanej sprzedaży trafiały do Polski.

W toku śledztwa odtworzono mechanizm oszustwa, oparty na fałszywych czekach bankowych oraz na tzw. spoofingu, czyli technice cyberprzestępczej, polegającej na fałszowaniu tożsamości nadawcy, aby ofiara uwierzyła, że kontakt pochodzi z zaufanego źródła.

Ofiary tego przestępstwa były nakłaniane do sprzedaży pojazdów po rzekomych, fałszywych weryfikacjach bankowych.

ANSA dodała, że samochody były następnie "czyszczone" pod względem dokumentacji i wywożone do Polski.

Odzyskano 18 aut o łącznej wartości około 800 tys. euro, które zostały już zwrócone właścicielom.

Operację przeprowadziła Gwardia Finansowa z Varese, koordynowana przez Prokuraturę w Busto Arsizio na północy Włoch przy wsparciu polskich władz i Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych, która pomaga państwom UE w walce z poważną przestępczością transgraniczną.