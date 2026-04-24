Już od najbliższej soboty mieszkańcy Warszawy będą mogli wziąć udział w kolejnej edycji weekendowych zbiórek odzieży i tekstyliów. Akcja potrwa do końca roku, a specjalnie oznakowane samochody pojawią się w wyznaczonych lokalizacjach w każdej dzielnicy stolicy.

Warszawiacy ponownie zyskają możliwość pozbycia się niepotrzebnych ubrań i tekstyliów w ramach miejskiej akcji zbiórek.

To kontynuacja pilotażowego programu z jesieni 2025 roku, podczas którego mieszkańcy przekazali aż 6720 kg dobrej jakości odzieży oraz domowych tekstyliów.





Gdzie i kiedy oddać ubrania?

Zbiórki będą odbywać się w każdą sobotę, w godzinach 8:00–13:00, w wyznaczonych miejscach na terenie różnych dzielnic Warszawy.

W każdej lokalizacji pojawi się specjalnie oznakowany samochód, do którego można przynieść rzeczy zgodnie z opublikowanym harmonogramem.

Najbliższa zbiórka odbędzie się już w sobotę przy Urzędzie Dzielnicy Wilanów, przy ul. Klimczaka 2.

Jakie rzeczy można oddać?

Do punktów zbiórki można przynosić czystą i niezniszczoną odzież, sparowane obuwie oraz tekstylia domowe, takie jak pościel, koce czy zasłony. Wszystkie rzeczy powinny być zapakowane w worki lub torby.

Organizatorzy przypominają, że nie będą przyjmowane rzeczy brudne, mokre, zniszczone, niekompletne, a także odpady komunalne, dywany, materace i przedmioty niebędące tekstyliami.

Od początku roku w Warszawie działa także dziewięć punktów Dzielnia. To miejsca, gdzie można zostawić przedmioty w dobrym stanie, takie jak ubrania, książki, zabawki, rośliny, sprzęt RTV/AGD czy żywność. Każdy może również zabrać to, co może mu się przydać.

W Dzielniach dostępne są także stanowiska napraw oraz warsztaty ekologiczne, które promują ideę ponownego wykorzystania rzeczy.

Weekendowe zbiórki odzieży to szansa na uporządkowanie szaf i wsparcie idei recyklingu w stolicy. Warto sprawdzić harmonogram i przygotować niepotrzebne rzeczy, które mogą zyskać drugie życie.



