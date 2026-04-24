W sobotę 25 kwietnia Iran wznowi loty międzynarodowe z lotniska im. Chomeiniego w Teheranie. Poinformowała o tym irańska agencja ISNA. Najpierw wznowione zostaną połączenia z Turcją i Omanem.

Lotnisko Teheran-Imam Chomejni / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Iran: Loty międzynarodowe wracają

Lotnisko w Teheranie wznowi w sobotę loty międzynarodowe. Przestrzeń powietrzna Iranu, zamknięta w wyniku wojny między USA i Izraelem a Iranem, jest powoli otwierana w ramach zawieszenia broni - przekazał ukazujący się w języku angielskim emiracki dziennik "Khaleej Times".

18 kwietnia Teheran otworzył przestrzeń powietrzną nad wschodnią częścią kraju i przywrócił funkcjonowanie kilku lotnisk na północy i wschodzie - w tym w miastach Meszhed, Birdżanda, Gorgan i Zahedan.

O wznowieniu lotów poinformowały w piątek także kuwejckie linie lotnicze - przestrzeń powietrzną nad Kuwejtem otworzono poprzedniego dnia. Stołeczne lotnisko Kuwait International Airport ma zacząć stopniowo wznawiać loty od niedzieli.

Kuwejt zamknął swoją przestrzeń powietrzną w pierwszych dniach wojny, rozpoczętej 28 lutego amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran. Port lotniczy został kilkukrotnie trafiony irańskim ostrzałem.







