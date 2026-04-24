Najnowsze badania genetyczne przeprowadzone przez zespół polskich naukowców rzucają nowe światło na pochodzenie Piastów - pierwszej dynastii królewskiej w Polsce. Wyniki analiz DNA sugerują, że przodkowie Piastów mogli przybyć do kraju z północno-zachodniej Europy, co wywołało gorącą dyskusję w środowisku historyków i archeologów.

Badania genetyczne szczątków z piastowskich nekropolii wykazały, że Piastowie najprawdopodobniej nie pochodzili z terenów dzisiejszej Polski.

Analizy DNA potwierdziły powiązania genealogiczne Piastów z wieloma europejskimi dynastiami królewskimi.

Odkrycia sugerują, że procesy państwowotwórcze w Polsce były kształtowane przez elity przybyłe z zagranicy.

Przełomowe badania genetyczne

Zespół naukowców z polskich uczelni, w tym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przeprowadził szeroko zakrojone badania genetyczne szczątków z piastowskich nekropolii. Praca zatytułowana "Genetic genealogy of the Piast dynasty and related European royal families" została opublikowana w prestiżowym czasopiśmie Nature Communications, wywołując szeroką debatę w środowisku naukowym oraz wśród pasjonatów historii.

Kim byli Piastowie? Analizy DNA przynoszą odpowiedzi

Badania objęły szczątki 33 osób, które najprawdopodobniej należały do członków pierwszej polskiej dynastii królewskiej. Dzięki zaawansowanym analizom archeogenomicznym udało się potwierdzić tożsamość dziesięciu Piastów. Naukowcy skupili się na określeniu linii matczynych (haplogrup mitochondrialnych) oraz ojcowskich (haplogrup Y), co pozwoliło na porównanie Piastów z ponad dwustoma postaciami historycznymi z dziesięciu europejskich dynastii królewskich.

Piastowie - część europejskiej rodziny królewskiej

Wyniki badań wykazały, że Piastowie byli powiązani z wieloma znanymi rodami królewskimi Europy, takimi jak Rurykowicze, Giedyminowicze, Arpadowie, Przemyślidzi, Hohenzollernowie, Habsburgowie, Wettynowie, Andegawenowie czy Wittelsbachowie. Wśród przebadanych osób znalazło się 108 Piastów, 32 Rurykowiczów, 12 Giedyminowiczów, 23 Arpadów, 15 Przemyślidów, 13 Hohenzollernów, 10 Habsburgów, 8 Wettynów, 5 Andegawenów i 4 Wittelsbachów.

Rzadkie linie genetyczne i zagraniczne pochodzenie

Szczególnie interesujące okazały się wyniki dotyczące linii ojcowskiej (haplogrupa Y), zidentyfikowanej u Piastów jako R1b-BY3549. Jest to obecnie bardzo rzadka linia, którą odnaleziono również u trzech osób zamieszkujących w przeszłości tereny dzisiejszej Francji, Holandii i Anglii. Te osoby żyły w czasach Piastów lub nawet wcześniej, co wskazuje na możliwe zagraniczne pochodzenie dynastii.

Nowe teorie o procesach państwowotwórczych

Odkrycia sugerują, że Piastowie nie byli rodzimą dynastią wywodzącą się z terenów Polski, lecz przybyli z północno-zachodniej Europy. Potwierdza to hipotezę, że procesy państwowotwórcze w Europie Środkowo-Wschodniej w IX-XI wieku były kształtowane nie tylko przez miejscowe elity, ale również przez przybyszów z zewnątrz. Wyniki badań mogą zrewidować dotychczasowe poglądy na temat początków polskiej państwowości i roli Piastów w historii kraju.