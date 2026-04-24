Polska złoży skargę do TSUE w sprawie Mercosur. Taką informację przekazał na platformie X wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówił o tym też podczas konferencji w Krakowie.
- Część handlowa umowy z Mercosur wchodzi w życie 1 maja - przewiduje zniesienie lub obniżenie ceł na towary.
"Polska złoży skargę do TSUE w sprawie Mercosur! Konsekwentnie działamy na rzecz rolników! Najpierw skuteczna walka w Brukseli, teraz kolejny krok - twarde stanowisko polskiego rządu. Nie za późno. Właśnie wtedy, kiedy trzeba!" - napisał na platformie X wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. "Bronimy polskich konsumentów i rolników przed zagrożeniami i nieuczciwą konkurencją" - dodał szef MON.