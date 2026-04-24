Podczas konferencji w Krakowie Kosiniak-Kamysz podkreślał, że będzie drugi wniosek, który zostanie złożony w tej sprawie. Przypomniał, że pierwszy powstał z inicjatywy europosłów PSL Krzysztofa Hetmana i Adama Jarubasa został złożony przez PE.

Zaskarżymy tę umowę. Mamy czas do 26 maja. Rozmawiałem o tej skardze z premierem Donaldem Tuskiem, ministrem rolnictwa Stefanem Krajewskim, który w merytoryczny sposób będzie przygotowywał tę skargę, a później w stosownej procedurze, przy użyciu naszych ministrów złożymy skargę do TSUE - zapowiedział wicepremier.

Uważamy, że zagrożone jest bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo konsumentów, ochrona własnego rynku - dodał wicepremier. Jego zdaniem, również sposób wdrażania umowy nie jest prawidłowy.

Wniosek PE do TSUE

25 marca do TSUE wpłynął wniosek Parlamentu Europejskiego o wydanie opinii co do zgodności umowy z Mercosur z unijnym prawem - o czym jako pierwsza informowała korespondentka RMF FM w Brukseli.

Decyzja polityczna PE o skierowaniu wniosku o opinię do TSUE zapadła podczas głosowania na sesji plenarnej 21 stycznia, ale przez dwa miesiące wniosek ten opracowywały służby prawne PE i przesłały do TSUE pod koniec marca.

Na początku kwietnia korespondentka RMF FM w Brukseli informowała, że TSUE wyśle do krajów członkowskich UE - w tym Polski - zawiadomienie o możliwości złożenia uwag do skargi PE na umowę z krajami Mercorsur.

Dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon podkreślała wtedy, że jeżeli Polska zdecyduje się na złożenie tych uwag, to tym samym przystąpi do postępowania i stanie się aktywną stroną w procesie oraz zyska wpływ na treść końcowego orzeczenia.

Wyroku TSUE należy się spodziewać nie wcześniej niż za mniej więcej dwa lata. Do tego czasu nie będzie możliwa pełna ratyfikacja umowy.

Część handlowa umowy z Mercosurem wchodzi w życie 1 maja

Część handlowa wejdzie w życie od 1 maja, czyli zniesione lub obniżone zostaną cła na towary przesyłane w obie strony. KE argumentuje, że szybkie stosowanie umowy krajami z Mercosur ma być odpowiedzią na brak stabilności po stronie USA i rosnące wpływy Chin w regionie.

KE jest pewna co do zgodności umowy z unijnym prawem. Jeżeli jednak unijny trybunał by stwierdził, że umowa z krajami Mercosur jest sprzeczna z prawem UE, to tymczasowe stosowanie zostanie wstrzymane, a umowa będzie musiała być renegocjowana lub trzeba będzie zmienić traktaty UE.

Przedstawiciele UE i państw Mercosuru 17 stycznia podpisali umowę o partnerstwie i przejściową umowę handlową. Zgodę na to 9 stycznia wyraziła większość Rady UE, przy sprzeciwie: Polski, Francji, Irlandii, Węgier i Austrii. Umowa o partnerstwie musi jeszcze zostać ratyfikowana przez wszystkie kraje członkowskie UE.

List prezydenta do premiera ws. zaskarżenia umowy z Mercosurem

W połowie marca br. Sejm przyjął uchwałę, w której zwrócił się do rządu o wniesienie skargi do TSUE w imieniu Polski, niezależnie od skargi złożonej przez Parlament Europejski. Na początku kwietnia prezydent Karol Nawrocki skierował do premiera Donalda Tuska list z żądaniem natychmiastowego zaskarżenia umowy UE z krajami Mercosur do TSUE.

Premier Donald Tusk informował pod koniec marca, że rząd na razie nie przewiduje złożenia skargi do TSUE w sprawie umowy z Mercosurem. Jak mówił, skarga została już złożona na wniosek Parlamentu Europejskiego.

Decyzja o wniesieniu skargi do TSUE podejmowana jest na poziomie rządu, a formalnie skargę wnosi kraj jako państwo członkowskie UE.