W centrum Florencji doszło do kolejnego aktu wandalizmu wobec jednego z najcenniejszych zabytków miasta. Turystka podczas wieczoru panieńskiego wspięła się na XVI-wieczną fontannę Neptuna, powodując szkody wycenione na tysiące euro. Władze miasta podkreślają, że to nie pierwszy przypadek zniszczenia tego historycznego monumentu przez nieodpowiedzialnych turystów. Sprawę opisuje CNN.

Turystka uszkodziła zabytkową fontannę podczas wieczoru panieńskiego

Florencja, jedno z najchętniej odwiedzanych miast Europy, ponownie stała się areną nieodpowiedzialnego zachowania turystów. Tym razem sprawczynią zamieszania była 28-letnia kobieta, która podczas wieczoru panieńskiego postanowiła wspiąć się na słynną fontannę Neptuna na Piazza della Signoria. W efekcie jej działań doszło do uszkodzenia kilku elementów zabytkowego monumentu, a koszt naprawy oszacowano na 5 tysięcy euro.

Fontanna Neptuna to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Florencji. Została zamówiona w 1559 roku przez Cosima I de’ Medici, ówczesnego księcia Florencji, z okazji ślubu jego syna Francesca z arcyksiężną Joanną Austriacką. Monument przedstawia rzymskiego boga mórz Neptuna stojącego na muszli, otoczonego końmi i innymi postaciami mitologicznymi. Przez wieki fontanna była nie tylko ozdobą miasta, ale i świadkiem wielu historycznych wydarzeń.

Przebieg incydentu: "wyzwanie" z tragicznym skutkiem

Do zdarzenia doszło w ubiegłą sobotę, kiedy to turystka, której personalia nie zostały ujawnione, postanowiła podjąć tzw. "przedślubne wyzwanie" - polegające na dotknięciu intymnych części posągu. W tym celu kobieta przeskoczyła przez barierki, ominęła krawędź basenu i wspięła się na nogi jednej z rzeźbionych figur koni, aby nie zamoczyć się w wodzie. Całe zdarzenie zostało natychmiast zauważone przez policję, która nakazała kobiecie opuszczenie fontanny.

Jak wynika z oficjalnego oświadczenia władz miasta, podczas wspinaczki turystka uszkodziła nogi koni oraz fragment fryzu, którego chwyciła się, by nie poślizgnąć się na marmurze. Straty oszacowano na 5 tysięcy euro, a naprawa wymagać będzie interwencji konserwatorów zabytków.

Konsekwencje prawne i powtarzające się akty wandalizmu

Władze Florencji poinformowały, że kobieta została zgłoszona do sądu za zniszczenie dobra artystycznego i architektonicznego. Zgodnie z włoskim prawem, do czasu wydania prawomocnego wyroku, przysługuje jej domniemanie niewinności. Jednak incydent ten nie jest odosobniony - w ostatnich latach fontanna Neptuna była już kilkukrotnie celem nieodpowiedzialnych zachowań turystów.

W 2023 roku 22-letni turysta z Niemiec również wspiął się na monument, powodując uszkodzenia podczas robienia zdjęć. Wcześniej, w 2005 roku, inny wandal złamał rękę posągu Neptuna, co skłoniło władze do zainstalowania systemu monitoringu wokół fontanny.

Władze Florencji oraz lokalni mieszkańcy nie kryją oburzenia kolejnym przypadkiem wandalizmu. Apelują do odwiedzających miasto turystów o poszanowanie historycznych zabytków, które stanowią nie tylko dziedzictwo Włoch, ale i całej Europy. Podkreślają, że nieodpowiedzialne zachowania mogą prowadzić do nieodwracalnych strat dla światowej kultury.