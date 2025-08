Trwa gorączkowe poszukiwanie egzotycznego kota w okolicach miejscowości Bartąg niedaleko Olsztyna. Z woliery uciekł serwal – drapieżnik pochodzący z Afryki. Jak poinformowała właścicielka, zwierzę nie jest agresywne, ale przy próbie złapania go może podrapać.

Serwal pod Olsztynem (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Do niecodziennego zdarzenia doszło podczas karmienia zwierzęcia. Sasza uciekł z woliery, w której przebywał w ciągu dnia. Stało się to podczas karmienia przed dwoma dniami. Nie udało nam się go namierzyć, dlatego prosimy o to tych, którzy mogą go zauważyć np. w lasach w okolicach wsi Bartąg czy Ruś - przekazała właścicielka.

Kobieta podkreśla, że serwal jest bardzo szybki i zwinny, dlatego mógł już oddalić się od miejsca zamieszkania nawet o kilka kilometrów.

Egzotyczny drapieżnik na wolności

Serwal to dziki kot pochodzący z Afryki, znany ze swojej niezwykłej zwinności i umiejętności skakania na wysokość nawet 3 metrów. Zaginione zwierzę waży około 25 kilogramów, mierzy 65 centymetrów w kłębie, wyróżnia się długimi łapami, dużymi uszami i krótkim ogonem. Jego egzotyczny wygląd może wzbudzać zainteresowanie, ale także niepokój wśród mieszkańców.

Właścicielka podkreśla, że zwierzę nie jest agresywne, jednak ostrzega przed próbami samodzielnego schwytania kota. Apeluje, by w przypadku zauważenia serwala nie próbować go łapać, lecz natychmiast powiadomić odpowiednie służby lub właścicieli. Serwal nie jest agresywny, ale może podrapać przy próbie łapania go - ostrzega.

Informacja o ucieczce serwala została przekazana zarówno w mediach społecznościowych, jak i straży miejskiej. Właściciele planują wykorzystać specjalną klatkę samołówkę, by bezpiecznie schwytać zwierzę. Poszukiwania prowadzone są przede wszystkim w okolicznych lasach i terenach zielonych, gdzie kot mógł się ukryć.

W Polsce na trzymanie serwali w domu nie są wymagane specjalne zezwolenia, jednak zwierzę musi być zarejestrowane w samorządowej bazie. Właścicielka zapewnia, że zaginiony kot był zgłoszony do starostwa powiatowego w Olsztynie i posiadał wszelkie wymagane dokumenty.