Brytyjska królowa Kamila po raz pierwszy opowiedziała o tym, jak padła ofiarą napaści seksualnej, kiedy była nastolatką. Wywiad z monarchinią został opublikowany w sylwestra przez BBC. Pierwsze doniesienia dotyczącego tego incydentu pojawiły się w książce "Power and the Palace" wydanej na początku 2025 r. Królowa Kamila od lat angażuje się w kampanię przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu.

Królowa Kamila. / Jackson/WPA Pool/Shutterstock / East News

Do ataku na Kamilę Shand, jak wówczas się nazywała, doszło podczas podróży pociągiem. Czytałam książkę, kiedy zaatakował mnie chłopak, mężczyzna. Zadałam mu cios - powiedziała 78-letnia obecnie królowa.

Pamiętam, jak wysiadłam z pociągu, a moja matka spojrzała na mnie i zapytała: "Dlaczego twoje włosy stoją dęba i dlaczego brakuje guzika na twoim płaszczu?" (...) Zostałam zaatakowana fizycznie, ale pamiętam, że byłam wściekła i pełna złości - dodała.

Według informacji zawartych w książce "Power and the Palace", autorstwa byłego korespondenta "Timesa" na dworze królewskim Valentine'a Lowa, do ataku doszło, gdy Kamila miała 16 lub 17 lat. Nastolatka po tym jak wysiadała z pociągu zawiadomiła policję, a napastnik został zatrzymany.

Po ujawnieniu tej historii Pałac Buckingham nie wydał żadnego oświadczenia.

Wywiad z Kamilą przeprowadzili komentator wyścigów konnych BBC John Hunt oraz jego córka Amy, która ocalała w ataku, do którego doszło w lipcu 2024 r. Carol, 61-letnia żona Hunta, i ich córki 25-letnia Louise i 28-letnia Hannah poniosły śmierć po tym, jak zostały zaatakowane w rodzinnym domu przez Kyle'a Clifforda, byłego chłopaka Louise. Mężczyzna został skazany na początku 2025 r. na dożywocie.

Królowa Kamila od lat angażuje się w kampanię przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu. Jest także patronką organizacji charytatywnej SafeLives zajmującej się udzielaniem pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej.