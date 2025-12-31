Uwaga na silny wiatr

Na czwartkowy poranek wydane zostały już alerty I stopnia przed silnym wiatrem. Obejmują one województwo zachodniopomorskie, północ woj. pomorskiego, a także południe województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Wiatr w porywach dochodzić będzie do 70-85 km/h. W zależności od regionu ostrzeżenie zacznie obowiązywać o godz. 8 lub 10 i pozostanie w mocy do piątkowego poranka.

W zachodniej części kraju od środowego wieczora obowiązują alerty I stopnia przed marznącymi opadami. Ostrzeżenia wydano dla województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego oraz części woj. wielkopolskiego i opolskiego. W zależności od regionu pozostaną one w mocy do godz. 6 lub 10 w czwartek.

Na północnym wschodzie kraju Instytut ostrzega przed silnym mrozem. Ostrzeżenia I stopnia obejmują województwo podlaskie, część warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Na tych obszarach temperatura w nocy ze środy na czwartek spadnie nawet do minus 17 st. C.

Dla województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz północy woj. mazowieckiego, a także regionu m.in. Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby i Lubania (woj. dolnośląskie) wydane zostały także ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o ok. 10-15 cm, a na południowym zachodzie punktowo o 20 cm. W woj. dolnośląskim ostrzeżenie obowiązuje od godz. 13 w środę do godz. 10 w czwartek, a w północno-wschodniej Polsce zacznie obowiązywać w czwartek o godz. 10 i potrwa do godz. 23.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia.