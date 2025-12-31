Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed prognozowanymi na czwartek, 1 stycznia, opadami śniegu oraz marznącego deszczu lub mżawki, a także zamieciami śnieżnymi i silnym wiatrem. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać w Nowy Rok o godz. 7.30 i pozostaną w mocy do piątkowego poranka.
Ostrzeżenia I stopnia przed zamieciami śnieżnymi prognozowane są dla województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego i łódzkiego, a także południowych krańców województw dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.
Ostrzeżenie I stopnia przed marznącymi opadami deszczu lub mżawki prognozowane jest z kolei w pasie od Świnoujścia i Koszalina, przez Poznań, Legnicę i Wrocław, po Jelenią Górę i Wałbrzych.
Jak informuje IMGW, powyższe ostrzeżenia zaczną obowiązywać w czwartek o godz. 7.30 i pozostaną w mocy do piątkowego poranka.