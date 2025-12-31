"Rozwój, bezpieczeństwo i lepsze życie obywateli" to według prezydenta Karola Nawrockiego kierunek dla Polski na najbliższy rok. Prezydent mówił o tym w orędziu noworocznym. Przypomniał także o zaproszeniu Polski na przyszłoroczny szczyt G20, wskazując, że na obecności w tej grupie powinniśmy koncentrować się w najbliższych latach i dekadach.

Wideo youtube

Prezydent Karol Nawrocki w noworocznym orędziu podkreślił, że priorytetami Polski na 2026 rok są rozwój, bezpieczeństwo i poprawa życia obywateli.

Zapowiedział, że obecność Polski na szczycie G20 to historyczny sukces i wyzwanie na kolejne lata.

Prezydent zadeklarował dalszą rozbudowę sił zbrojnych oraz troskę o sprawiedliwość i nowoczesność państwa.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Prezydent Karol Nawrocki w swoim pierwszym orędziu noworocznym po objęciu urzędu podkreślił, że priorytetami Polski na 2026 rok powinny być rozwój, bezpieczeństwo oraz poprawa jakości życia obywateli. Zwrócił uwagę, że jego prezydentura to nie nagroda, lecz zobowiązanie wobec wszystkich Polaków.

Nawrocki podziękował wyborcom za zaufanie i zapowiedział, że będzie starał się przekonać także tych, którzy mieli inne zdanie. Przypomniał, że hasło "Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy" to nie tylko slogan, ale konkretne zadanie do realizacji.

Prezydent ocenił, że wybór jego osoby na najwyższy urząd w państwie był wyrazem oczekiwania na zmiany i powrotu do decydującej roli obywateli w sprawach kraju. Wskazał, że nowy kierunek dla Polski to rozwój, bezpieczeństwo i lepsze życie dla wszystkich.

Zaproszenie na szczyt G20

W orędziu prezydent odniósł się do zaproszenia Polski na szczyt G20, który odbędzie się w grudniu przyszłego roku w Miami.

Polska znalazła się w miejscu, które jeszcze niedawno wydawało się trudne do osiągnięcia. Będziemy uczestniczyć w rozmowach G20, czyli w gronie największych gospodarek świata. Jako pierwszy polski prezydent zostałem zaproszony na szczyt tej grupy przez prezydenta Donalda Trumpa podczas mojej wizyty w Białym Domu - powiedział Nawrocki.

Prezydent Karol Nawrocki wygłosił orędzie do Polaków / EPA/TOMS KALNINS / PAP

Przywódca podkreślił, że obecność Polski w rozmowach G20 to owoc pracy pokoleń Polek i Polaków. Wszyscy Polacy stoimy za tym sukcesem. Teraz naszym zadaniem jest sprawić, by był on trwały. Polska w G20 to musi być kierunek na kolejne lata i kolejne dekady - powiedział prezydent.

Nawrocki wskazał, że państwo aspirujące do grona najsilniejszych nie może być ambitne tylko na chwilę. Musi być nowoczesne, sprawiedliwe i dbać o wszystkich obywateli - od chorych, przez rodziny, po dzieci i młodzież - wskazywał prezydent. Podkreślił też znaczenie patriotyzmu i troski o demografię.

Bezpieczeństwo militarne

Prezydent zaznaczył, że silna gospodarka to podstawa bezpieczeństwa militarnego.

Musimy konsekwentnie budować i rozbudowywać nasze siły zbrojne. Pokój kosztuje, ale wojna zawsze kosztuje więcej - zauważył.

Podkreślił też, że choć Polska jest silna w NATO, musi przede wszystkim liczyć na własne siły.

Pamiętajmy, że w życiu narodów - tak jak w życiu każdego z nas - ważna i potrzebna jest odwaga. To ona pozwala zdobywać szczyty, pokonywać najtrudniejsze zakręty oraz budować rzeczy trwałe i naprawdę ważne. Drodzy Rodacy, niech rok 2026 będzie rokiem nowego dobrego kierunku. Dla Polski. Dla Polaków. Szczęśliwego Nowego Roku. Niech żyje Polska - zakończył orędzie prezydent.