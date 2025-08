​Areszt wobec Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie we wrześniu 2023 r. śmiertelnego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, został przedłużony decyzją Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim. Obrońcy mężczyzny zapowiedzieli, że złożą zażalenie na postanowienie sądu.

Doprowadzenie oskarżonego Sebastiana M. na posiedzenie aresztowe do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim (zdjęcie z 27 maja 2025 r.) / Piotr Polak / PAP

Przedłużony areszt Sebastiana M.

Sebastian M., oskarżony o spowodowanie we wrześniu 2023 r. na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim w Łódzkiem śmiertelnego wypadku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, pozostanie w areszcie tymczasowym do 24 grudnia 2025 r. Tak zdecydował w piątek Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, przedłużając tym samym wcześniej zastosowany środek zapobiegawczy orzeczony przez sąd w Katowicach.

Sąd oparł się o treść artykułu 249. Kodeksu Postępowania Karnego, oceniając, że zebrany materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił zarzucany mu czyn - powiedział sędzia Marcin Oleśko, prezes Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim po zakończeniu niejawnego posiedzenia sądu. Sąd zastosował też przesłanki szczególne dotyczące obawy ucieczki lub ukrycia się oskarżonego, obawy matactwa, utrudniania postępowania karnego, a ponadto, z uwagi na grożącą surową karę, w tym przypadku jest to osiem lat więzienia - dodał.

Prokurator Izabela Knapik z Prokuratury Okręgowej w Katowicach wskazała po ogłoszeniu postanowienia, że przedłużając tymczasowy areszt wobec Sebastiana M., sąd podzielił ocenę prokuratury co do istnienia podstawy dla takiej decyzji. Czyli grożącą wysoką karę, obawę matactwa i ucieczki. Dlatego sąd uznał, że stosowanie w dalszym ciągu w postępowaniu sądowym tego środka jest w pełni zasadne - powiedziała.

Obrońcy złożą zażalenie na decyzję sądu

Obrońca Sebastiana M., mecenas Katarzyna Hebda zapowiedziała złożenie zażalenia na postanowienie sądu. Od dzisiaj mamy jako obrona siedem dni na złożenie zażalenia w tym przedmiocie i na pewno z tej możliwości procesowej skorzystamy. Sąd drugiej instancji, czyli Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, będzie decydował o tym, czy ten środek utrzymać w mocy, czy też zmienić - powiedziała.

Mecenas dodała, że ponieważ wkrótce ma się rozpocząć proces Sebastiana M., nie chce ujawniać szczegółowych argumentów, które świadczą o tym, że jej klient powinien opuścić areszt, ale z pewnością będzie wnioskować o uchylenie tego środka zapobiegawczego. Jeżeli sąd uzna za konieczne zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania, będziemy wnosić o środki o charakterze nieizolacyjnym - dodała.

Tragedia na autostradzie A1

We wrześniu 2023 r. Sebastian M., prowadząc bmw z nadmierną prędkością autostradą A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego, uderzył w jadącą prawidłowo kię, którą podróżowała trzyosobowa rodzina z województwa śląskiego. Auto uderzone przez bmw stanęło w płomieniach; rodzice i ich 5-letni syn zginęli na miejscu.

Sebastian M. po wypadku nie został zatrzymany przez policję i uciekł za granicę, zanim zdołała go przesłuchać prokuratura. Został sprowadzony do Polski ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich 26 maja 2025 r. i decyzją sądu w Piotrkowie Trybunalskim osadzony w areszcie tymczasowym. W lipcu 2025 r. Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim akt oskarżenia przeciwko Sebastianowi M. Za ten czyn grozi mu kara do 8 lat więzienia. Proces rozpocznie się we wrześniu.