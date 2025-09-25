Warmińsko-mazurscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy oferowali inwestowanie w krowy mleczne. W ten sposób ludzie z całej Polski stracili łącznie ponad osiem milionów złotych.

Oszuści proponowali inwestycje w krowy mleczne. Zostali zatrzymani / Policja Warmińsko-Mazurska /

Oszuści wymyślają coraz nowsze sposoby, aby wyłudzić od nas pieniądze.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o wyłudzenie ponad 8 milionów złotych.

Według ustaleń śledczych oszuści oferowali umowy na dzierżawę zwierząt hodowlanych, głównie krów mlecznych, obiecując cykliczne zyski z inwestycji.

Przedmiot tej inwestycji w rzeczywistości nie istniał, a celem było wyłudzenie pieniędzy, pod pozorem cyklicznego zysku z inwestycji – mówi podkomisarz Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Oszukani z całej Polski

Ofiarami procederu padły osoby z różnych regionów kraju.

Śledztwo ruszyło po zawiadomieniu jednej z poszkodowanych osób, które wpłynęło do Prokuratury Rejonowej w Nowym Mieście Lubawskim w październiku 2023 roku.

Po zgromadzeniu materiału dowodowego, pod koniec sierpnia 2025 roku, policjanci zatrzymali dwóch podejrzanych: 31-letniego mieszkańca powiatu nowomiejskiego oraz 41-latka z Krakowa.

/ Policja /

Sprawę nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Elblągu. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.







