Bar kawowy Rio przy ul. św. Jana 2, jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na mapie Krakowa, kończy działalność w dotychczasowej formule. Właściciel zdecydował się zrezygnować z prowadzenia kawiarni. Władze miasta zapowiadają jednak, że kultowy charakter lokalu zostanie zachowany.

Kultowy bar kawowy Rio zostanie / Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie /

Koniec pewnej epoki?

30 września najemca zakończy działalność w barze kawowym Rio przy ul. św. Jana 2. Decyzja o rezygnacji z prowadzenia kawiarni została podjęta przez przedsiębiorcę. Miejsce to od 1959 roku było ważnym punktem spotkań krakowian, artystów i miłośników niepowtarzalnej atmosfery.

Wśród bywalców kawiarni znaleźli się m.in. Tadeusz Kantor, Piotr Skrzynecki czy Antoni Kawałko. Charakterystyczny szyld z pomarańczową filiżanką, oryginalne wnętrze zaprojektowane przez Leopolda Pędziałka oraz artystyczny klimat sprawiły, że Rio stało się jednym z symboli krakowskiego życia kulturalnego.

Prezydent reaguje

Z powodu zakończenia działalności przez dotychczasowego najemcę prezydent Krakowa Aleksander Miszalski podjął decyzję o zachowaniu dotychczasowego charakteru lokalu.

Przyszły najemca będzie zobowiązany do prowadzenia kawiarni, a także do utrzymania wyjątkowego klimatu i wyposażenia miejsca.

Jedną z ważniejszych cech Krakowa jest jego unikatowa atmosfera, na którą składają się właśnie takie miejsca jak bar kawowy Rio. Zdecydowałem, że w lokalu przy ul. św. Jana 2 nadal będzie prowadzona kawiarnia z zachowaniem dotychczasowego charakteru tego miejsca - podkreśla Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa.

Aukcja celowa

Zarząd Budynków Komunalnych ogłosi, że lokal zostanie wynajęty w trybie aukcji celowej. Oznacza to, że przyszły najemca będzie musiał prowadzić działalność gastronomiczną - kawiarnię, z zachowaniem obecnego klimatu i wyposażenia.



Choć kończy się pewien rozdział w historii kawiarni Rio, miłośnicy tego miejsca mogą być spokojni - lokal nie zniknie z mapy Krakowa. Władze miasta zapewniają, że Rio pozostanie kawiarnią, zachowującą swój niepowtarzalny klimat i tradycję.