Młody mężczyzna został brutalnie pobity przez grupę osób w parku w Piszu (woj. warmińsko-mazurskie). W krytycznym stanie trafił do szpitala. Sprawcy w wieku od 16 do 19 lat uciekli z miejsca zdarzenia, jednak szybko zostali ujęci przez policję. Czterech z nich trafiło do aresztu tymczasowego.

Jeden z zatrzymanych w sprawie brutalnego pobicia 20-latka / KPP w Piszu / Zdarzenie miało miejsce przed sklepem nocnym w miniony piątek o godz. 22:00 w Piszu. Patrol policji, przybyły na miejsce, natknął się na dramatyczną scenę - ratowników medycznych walczących o życie 20-letniego mężczyzny. Śledztwo ujawniło, że padł on ofiarą nieuzasadnionej agresji grupy osób - rzucili się na niego, szarpali go, uderzali po całym ciele i razem kopali, gdy ten upadł na ziemię. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. Po pobiciu 20-latka sprawcy uciekli, jednak szybko zostali ujęci przez policję Zobacz również: Co z sędziami wybieranymi przez tzn. nową KRS? Ważna opinia TSUE

Koniec sezonu narciarskiego w Tatrach. TPN zamyka szlak na Rysy

Wybrano nową prezes Polskiej Agencji Kosmicznej

Pijany 17-latek na hulajnodze potrącił pieszą [FILM] Dwójka zatrzymanych jest nieletnia Wśród zatrzymanych znalazło się siedmiu młodych ludzi, w tym dwóch nieletnich. Sąd rodzinny zdecydował o zwolnieniu jednego z nieletnich i objęciu go nadzorem kuratora, podczas gdy pozostali zatrzymani trafili do aresztu. Wobec czterech z nich - trzech 17-latków i jednego 19-latka, sąd zdecydował się zastosować areszt tymczasowy. Decyzją sądu jeden 17-latek został zwolniony. Sprawcom grozi od roku do 10 lat więzienia. Grupa mężczyzn brutalnie pobiła 20-latka Szczecińska policja