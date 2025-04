Dzielnicowy z Pionek na Mazowszu w ciągu kilku dni dwukrotnie uratował tonące dzieci. Mimo że sierż. szt. Konrad Klimowicz w obu przypadkach nie był na służbie, to nie zawahał się ani chwili i wbiegł prosto do wody, by uratować życie dwóch chłopców.

Sierż. szt. Konrad Klimowicz uratował życie dwóch chłopców / Policja Mazowiecka / Pierwszy z incydentów rozegrał się nad Stawem Górnym w Pionkach. Sierżant Klimowicz, korzystając z wolnego czasu, przebywał nad wodą w towarzystwie syna. Nagle usłyszał plusk i przerażający krzyk kobiety. Bez chwili wahania policjant rzucił się do wody, gdzie zobaczył walczącego o życie małego chłopca i próbującą go ocalić matkę. Jego szybka i zdecydowana reakcja pozwoliła na uratowanie życia kilkulatka. Dzięki zimnej krwi i profesjonalizmowi Klimowicza, obydwoje bezpiecznie znaleźli się na brzegu. Dzielnicowy uratował życie kilkulatka Policja Kilka dni później, podczas wypadu na ryby z synem, sierż. szt. Klimowicz ponownie stanął na wysokości zadania. Jego uwagę przykuł 11-latek, który nagle zniknął pod taflą wody. Bez wahania i z pełnym poświęceniem, policjant ponownie wskoczył do wody, by wyciągnąć dziecko na bezpieczny grunt. Dzięki jego szybkiej interwencji chłopiec mógł bezpiecznie wrócić do rodzica. Żaden z chłopców nie odniósł obrażeń. Zobacz również: Koszmarny wypadek na A1. Nowe informacje ws. ekstradycji Sebastiana M.

