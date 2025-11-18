​Uczniowie podstawówki w Iławie (woj. warmińsko-mazurskie) powiadomili szkolną pedagożkę, że ich kolega prawdopodobnie jest ofiarą przemocy domowej. Jak się później okazało, nad 13-latkiem znęcała się matka. Chłopiec jest obecnie pod opieką dorosłego brata, a matka ma zakaz zbliżania się do dziecka. Jednocześnie iławska policja chwali kolegów, którzy zasygnalizowali problem w szkole: "Ich zachowanie jest przykładem tego, jak należy reagować na krzywdę innych".

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W Iławie dzięki reakcji uczniów szkoły podstawowej ujawniono przypadek przemocy domowej wobec 13-letniego chłopca.

Szkolna pedagożka, poinformowana przez kolegów chłopca, zgłosiła sprawę policji. Mundurowi potwierdzili długotrwałe znęcanie się matki nad dzieckiem.

Chłopiec jest pod opieką dorosłego brata, a na matkę nałożono zakaz zbliżania się do niego oraz kontaktowania się, a także wszczęto postępowanie prawne i założono niebieską kartę.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Odpowiedzialna postawa kolegów

Sprawę przemocy domowej udało się ujawnić dzięki reakcji uczniów jednej ze szkół podstawowych w Iławie. Do szkolnej pedagożki zgłoszono, że jeden z kolegów prawdopodobnie jest ofiarą znęcania się. 13-latek wstydził się rozbierać przed zajęciami wychowania fizycznego, bo ma na ciele siniaki - przekazali koledzy pedagożce. Kobieta poinformowała o tym policję.

Mundurowi potwierdzili, że nad chłopcem od dłuższego czasu matka znęca się psychicznie i fizycznie. 13-latek prosto ze szkoły trafił pod opiekę dorosłego brata. Tymczasem na matkę nałożono zakaz zbliżania się do chłopca i kontaktowania się z nim. Kobieta nie może także przychodzić pod szkołę. Założono jej niebieską kartę i wszczęto postępowanie o stosowanie przemocy wobec dziecka.

Policja z Iławy pochwaliła kolegów 13-latka za empatię, a także szkolną pedagożkę za szybką reakcję na niepokojący sygnał od uczniów.

"Ich zachowanie jest przykładem tego, jak należy reagować na krzywdę innych, nawet jeśli dotyczy to tak trudnych spraw, jak te zamknięte w czterech ścianach czyjegoś domu" - napisali mundurowi z Iławy na swojej stronie internetowej.

Policja przypomina, że znęcanie się fizyczne i psychiczne nad osobą najbliższą to przestępstwo, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Gdzie szukać pomocy?

W przypadku przemocy domowej istotna jest szybka reakcja. Poza numerem alarmowym 112 dostępne są również inne instytucje, które oferują pomoc. Wsparcie i porady otrzymać można także od operatorów m. in. Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" 800 120 002. Telefonu Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie (tel. 800 120 226), czy Linii Pomocy Pokrzywdzonym (tel. 222 309 900).