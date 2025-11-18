Ciężarówka, która transportowała dwie cysterny oleju napędowego, przewróciła się we wtorek rano w Nowym Probarku (Warmińsko-Mazurskie). Droga S16 między Mikołajkami a Mrągowem została zablokowana.

Wypadek ciężarówki z cysternami w Nowym Probarku / KP PSP Mrągowo /

Droga S16 między Mikołajkami a Mrągowem została zablokowana we wsi Nowy Probark po wywróceniu się ciężarówki przewożącej dwie cysterny z olejem napędowym.

Kierowcy jadący z Mrągowa do Mikołajek powinni kierować się na Piecki, a z Mikołajek do Mrągowa przez Stary Probark.

Kierowca cysterny był trzeźwy; tłumaczył, że zjechał na pobocze, by uniknąć zderzenia z autem osobowym, które ścinało zakręt - tę wersję sprawdza policja.

Droga w Nowym Probarku będzie zablokowana przez dłuższy czas.

Spod zaworów cysterny nieznacznie kapie paliwo. Szczęście w nieszczęściu, że nie doszło do większego rozszczelnienia. Ale i tak paliwo trzeba będzie przepompować, co musi potrwać - powiedziała PAP oficer prasowa policji w Mrągowie Paulina Karo.

Ponieważ cysterna wywróciła się na zakręcie, nie ma możliwości jej objechania. Auta jadące z Mrągowa do Mikołajek powinny się kierować na Piecki, a z Mikołajek do Mrągowa przez Stary Probark.

Kierowca cysterny był trzeźwy. Relacjonował, że "złapał pobocze", ponieważ auto osobowe jadące z przeciwka ścinało zakręt i chciał uniknąć zderzenia. Wersję tę będą sprawdzać policjanci.

Rano w woj. warmińsko-mazurskim był przymrozek i miejscami drogi były śliskie. Z powodu trudnych warunków między Górowem Iławeckim a Bartoszycami do rowu wjechał bus. Tam nie ma utrudnień.