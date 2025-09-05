W rejonie centrum handlowego Złote Tarasy w Warszawie doszło do brutalnego ataku nożem. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala w stanie ciężkim, a podejrzana o dokonanie napaści kobieta trafiła do policyjnej izby zatrzymań.

Złote Tarasy w Warszawie / Shutterstock

Do zdarzenia doszło 4 września około godziny 15:00 przed jednym z wejść do popularnego centrum handlowego.

Według wstępnych ustaleń między kobietą a mężczyzną doszło do gwałtownej sprzeczki. W trakcie kłótni kobieta wyciągnęła nóż i ugodziła nim mężczyznę w okolice brzucha. Narzędzie zbrodni zostało zabezpieczone przez policjantów na miejscu zdarzenia.

Oboje uczestnicy incydentu mogą być osobami w kryzysie bezdomności. W momencie zatrzymania kobieta była pod wpływem alkoholu; trafiła do izby zatrzymań. Śledczy planują przesłuchania i dalsze czynności procesowe po jej wytrzeźwieniu.

Policja prowadzi dochodzenie w sprawie ataku, starając się ustalić dokładny przebieg wydarzeń i motywy sprawczyni.